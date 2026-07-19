Ángeles Vázquez destaca el papel de la actividad cinegética y la pesca fluvial para garantizar el equilibrio ecológico

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, puso este domingo en valor el papel clave que desempeñan tanto la actividad cinegética como la pesca continental en Galicia para garantizar el equilibrio ecológico del medio natural y de sus ecosistemas.

Así lo destacó primero en la Festa da caza e do rural, que se celebra este año por primera vez en el municipio de Valga, y luego en la Festa do escalo de Chaián, una de las celebraciones más consolidadas del municipio de Trazo y que en 2026 celebra su 50 aniversario.

La conselleira participó también en los actos de la Festa do escalo de Trazo. / Cedida

Ángeles Vázquez aprovechó su presencia en dos citas muy relevantes para los sectores cinegético y pesquero en Galicia para reivindicar la contribución de ambas actividades a la conservación del patrimonio natural y destacar, a su vez, "la voluntad de colaboración mostrada siempre por parte de las distintas entidades y asociaciones que representan a estos sectores en la Comunidad".

La responsable autonómica explicó también que su departamento mantiene una línea de diálogo abierta de forma permanente con ambos colectivos, que, tal y como destacó, cuentan históricamente con una gran tradición en Galicia.

Por ello, destacó la importancia de contar con su opinión e implicación tanto a la hora de abordar la gestión de ambas actividades como de fomentar las buenas prácticas y el respeto por el entorno natural.

En este sentido, recordó que cada año la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ofrece ayudas a los titulares de los tecores para realizar en estos terrenos actuaciones de mejora de hábitats cinegéticos o para construir madrigueras artificiales —con un presupuesto de 270.000 euros en la última convocatoria— y también a las entidades colaboradoras de pesca continental para la ejecución de acciones divulgativas y de vigilancia fluvial —con una partida de 50.000 euros para 2026—.

Además, en el caso concreto de la pesca, explicó que este año, por primera vez, la Consellería acaba de firmar convenios de colaboración con un total de 50 sociedades para concederles una aportación directa de 2.000 euros a cada una destinada a comprar material y maquinaria con los que mejorar el cuidado y la sostenibilidad de los ríos gallegos.

Menos burocracia y licencias interautonómicas

Asimismo, la conselleira destacó que en los últimos años el apoyo de su departamento también se ha traducido en mejoras y novedades introducidas a través de la normativa reguladora de las temporadas de caza y de pesca continental en Galicia, así como en una apuesta por la simplificación y la agilidad administrativa en lo que respecta a los trámites necesarios para poder ejercer estas dos actividades.

Entre las más relevantes, destacan la introducción del carácter indefinido para las licencias de caza y de pesca para personas mayores de 65 años, medida vigente desde 2025 y orientada a evitar que las personas mayores tengan que repetir cada año los mismos trámites; o el establecimiento de la gratuidad de las licencias para determinados colectivos, como los mayores de 65 años o los menores de edad, entre otros.

Al respecto, la conselleira explicó que con estas medidas la Xunta quiere contribuir al relevo generacional del colectivo de los pescadores de río —con una edad media de entre 50 y 70 años—, por lo que agradeció también la labor de divulgación que realizan las entidades colaboradoras en su día a día.

Del mismo modo, en el mes de marzo la Xunta también suscribió un convenio de colaboración junto con otras nueve comunidades para el establecimiento de licencias interautonómicas de pesca en aguas continentales y de caza con el fin de facilitar que pescadores y cazadores gallegos puedan ejercer su actividad dentro de estos territorios con una única licencia, sin necesidad de realizar trámites adicionales en cada una de las comunidades.