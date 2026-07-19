El Camino Portugués cuadriplica sus peregrinos en diez años: "Es la ruta con los mejores paisajes"

Son las siete de la mañana en un albergue de Padrón. Ángela y Ezequiel ultiman los preparativos para comenzar la última etapa del Camino Portugués, entre el murmullo que nace de la mezcla de idiomas en el albergue. 24 kilómetros los separan de la Plaza del Obradoiro. Salen temprano, para evitar las aglomeraciones e "ir a su rollo" disfrutando del viaje y de la soledad de los montes gallegos. Hace diez años, nada que ver.

El Camino Portugués y su variante costera han multiplicado por cuatro el número de peregrinos en los últimos diez años, mientras que los números del Camino Francés (que sigue siendo el más concurrido) solo se han duplicado, según los datos de la Oficina del Peregrino.

Ángela, que ya completó la variante francesa, lo tiene claro: "el Camino Francés está mucho más masificado, íbamos andando en fila por el monte, aunque este es el Camino con los mejores paisajes". Por su parte, Ezequiel se esperaba más gente en el trazado luso, aunque reconoce que salen antes precisamente para evitar las aglomeraciones, llegar antes al final de la etapa y poder hacer algo de turismo.

Marta y Ezequiel, procedentes de Murcia, reponiendo fuerzas en Padrón / Iker Cotón

Los peregrinos se multiplican

Las cifras de la Oficina del Peregrino revelan que fueron 190.334 los caminantes que recibieron la compostela en 2025 tras acabar alguna de las dos variantes del Camino Portugués. Este año ya son 109.621 los que han obtenido el último sello de la credencial tras llegar al Obradoiro. Diez años atrás, en 2015, fueron 43.138 personas las que completaron la variante portuguesa, en diez años ha crecido más de cuatro veces.

El aumento de cifras del Camino Portugués se debe, principalmente, a la explosión en popularidad de la variante de la costa. Mientras que la ruta jacobea portuguesa tradicional ha duplicado sus caminantes en diez años, la variante costera ha explotado: por donde antes pasaba un peregrino, hoy pasan 65. La compostela se otorga en la Oficina del Peregrino a todos aquellos que hayan completado al menos 100 kilómetros a pie o a caballo o 200 kilómetros en bicicleta de la ruta jacobea.

El impacto económico que ha tenido este crecimiento de peregrinos se puede ver a simple vista en los pueblos y aldeas por los que discurre el itinerario portugués. Belén Rial Angueira regenta la Pulpería Rial, en Padrón, uno de los negocios hosteleros con más renombre de la capital del Sar.

Begoña lleva desde 1983 viviendo el día a día de esta famosa pulpería y reconoce que "los peregrinos representa un gran porcentaje del negocio en temporada alta y, cada vez más, en temporada intermedia... hay muchos más peregrinos que antes durante el invierno".

Pulpería Rial en la Plaza Pepe Domingo Castaño, Padrón / Iker Cotón

Impacto en la hostelería

Begoña confima que la temporada alta de afluencia de caminantes de extiende desde mayo hasta octubre: "Cada vez es más grande el periodo de temporada alta, a partir de Semana Santa ya empieza a haber mucha gente". Con respecto al crecimiento de la variante lusa del Camino, reconoce que "el Camino Portugués cogió mucha fuerza en los últimos años, hay muchas personas que empiezan haciendo el Camino Francés y, al acabarlo, deciden hacer los otros".

Lo cierto es que esta afluencia de peregrinos supone un gran sustento para los negocios hosteleros durante el invierno: "En temporada baja hay muy poco negocio y poca gente, por lo que los peregrinos representan un gran porcentaje para el negocio".

"Desde abril estamos estamos completos todos los días, quizá hasta noviembre" Isabel Rodríguez — Alberguera en Padrón

Otros grandes beneficiados por el auge de la ruta jacobea son los albergues. Isabel Rodríguez regenta el Albergue y Pensión Flavia, uno de los primeros en abrir en Padrón, en el que el cartel de 'completo' permanece colgado durante buena parte del año: "Abril y mayo son súper fuertes, estamos completos todos los días. En junio hay un pequeño bajón pero después, el resto del verano, estamos completos todos los días, quizá hasta noviembre".

La alberguera hace hincapié en que la variante francesa "está mucho más masificada" y no quiere que pase lo mismo con el camino que pasa por su pueblo, aunque reconoce que tras la pandemia, la variante portuguesa está creciendo a pasos agigantados. De momento, Isabel se prepara de cara al año que viene, Año Xacobeo, ya que el 25 de julio, Día del Apóstol, cae en domingo.

Peregrinos que completaron cada Camino desde 2015 / ECG

Pese a que la convivencia con los peregrinos es casi siempre positiva, algunos vecinos de Padrón se quejan de comportamientos incívicos de unos pocos: "hace poco un grupo de peregrinos se pusieron en el medio de la carretera a cortar el tráfico". Por otra parte, los más jóvenes sienten cierta preocupación por el auge de los pisos turísticos en el pueblo, lo que dificulta que los jóvenes puedan independizarse.

El Camino Portugués ya no es el itinerario tranquilo que era hace una década. El crecimiento de la afluencia de caminantes ha transformado la economía de los municipios que atraviesa esta senda jacobea y ha consolidado esta ruta como la segunda más concurrida hasta el Obradoiro, acercándose mucho a la variante francesa que recorre el norte peninsular. Por lo pronto, Ángela y Ezequiel siguen caminando hasta Santiago, en busca de lo que cada vez es más difícil de encontrar en esta ruta, la soledad del viaje.