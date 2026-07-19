El cementerio gallego que opta a ser el mejor camposanto de España: "Una nueva forma de entender los espacios funerarios"

Cuando se piensa en los lugares más singulares que visitar durante un viaje, pocos imaginan que uno de ellos pueda ser un cementerio. Sin embargo, algunos camposantos han dejado de ser únicamente espacios de despedida para convertirse en auténticos referentes del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico, hasta el punto de figurar entre los principales atractivos turísticos de muchas ciudades.

Ejemplos como el cementerio parisino de Père-Lachaise, donde descansan figuras como Oscar Wilde o Frédéric Chopin, o el londinense Highgate, demuestran que estos espacios pueden ser mucho más que un lugar de recuerdo. En ellos, la arquitectura, el arte y la naturaleza conviven con la memoria, atrayendo cada año a miles de visitantes interesados en descubrir su historia y su riqueza patrimonial.

¿Está el mejor cementerio de España en Galicia?

Aunque estos son dos de los ejemplos más conocidos de todo el mundo, España también cuenta con cementerios que destacan por su valor patrimonial y paisajístico. De hecho, uno de ellos se encuentra en Galicia y puede convertirse en el mejor camposanto del país.

Se trata del cementerio de A Romea Fraga do Alén, en Lalín, que se encuentra entre los tres finalistas a 'Mejor Cementerio' en el X Concurso de Cementerios de España, un certamen organizado por la compañía Enalta con el objetivo de "acercar estos espacios a la sociedad y mostrar que son mucho más que lugares de despedida".

El cementerio A Romea, Fraga do Alén, en Lalín / Iván Casal Nieto

"Una nueva forma de entender los espacios funerarios"

Fraga do Alén es el nombre con el que fue rebautizado el cementerio de A Romea tras su ampliación desarrollada por Promove Arquitectura y LaND30. Este proyecto, que surgió de la necesidad de ampliar el camposanto, se define por la organización como "una nueva forma de entender los espacios funerarios": "Un paisaje donde naturaleza, memoria y comunidad conviven en un mismo lugar".

"La intervención difumina los límites entre cementerio y bosque, adaptándose a la topografía y a la vegetación existente", señala la organización.

El cementerio A Romea, Fraga do Alén, en Lalín / Iván Casal Nieto

Finalista en dos categorías

El proyecto de Fraga do Alén se encuentra entre los finalistas en dos categorías distintas: 'Mejor Cementerio' y 'Naturaleza Viva'.

El cementerio de A Romea, Fraga do Alén, en Lalín / Iván Casal Nieto

En la categoría de 'Mejor Cementerio', el camposanto lalinense competirá por el reconocimiento con el Cementerio Jardín de Alcalá de Henares y el Cementerio Municipal de Felanitx (Mallorca); mientras que en la categoría de 'Naturaleza Viva', que premia las "acciones que transforman el cementerio en un entorno natural activo y significativo para el presente", competirá con el Cementerio de Bilbao y con el mencionado Cementerio Jardín de Alcalá de Henares.

¿Cómo votar?

Los ganadores del X Concurso de Cementerios de España saldrán elegidos por el público. La votación permanecerá abierta hasta el 31 de agosto en la web de Enalta.

Noticias relacionadas

El fallo se conocerá el 30 de septiembre en una ceremonia que se desarrollará en la Fundación MAPFRE, en Madrid. El premio al Mejor Cementerio 2026 está dotado con 3.000 euros, mientras que el de Naturaleza Viva cuenta con 1.500 euros. Los segundos y terceros clasificados recibirán también un reconocimiento oficial.