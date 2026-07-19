La Xunta invierte 12 millones en 107 obras de verano en colegios e institutos del cinturón compostelano

La Consellería de Educación acomete este verano 107 actuaciones por 12 millones de euros en colegios e institutos de 43 concellos del cinturón compostelano. Una inversión que se suma a la que está en marcha para levantar el nuevo CEIP de O Milladoiro, en Ames, que será referente en Galicia al ser el primero construido íntegramente siguiendo las premisas del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica. La Xunta, que invierte en este centro 11,6 millones de euros, cuenta con que pueda entrar en funcionamiento en el curso 2027-2028.

En todo caso, las obras del centro amesano, que ejecuta Grupo Puentes, avanzan a buen ritmo en una parcela de casi 7.000 metros cuadrados situada en las inmediaciones del IES do Milladoiro y de las parcelas cedidas por el Concello de Ames a la Xunta en las que está previsto construir 218 viviendas públicas.

Esta es una de las principales inversiones educativas que está en marcha en estos momentos en Galicia, solo por detrás de los 17,8 millones de euros en los que está presupuestado el futuro IES Domingo Villar de Navia, en Vigo, .

Al margen del proyecto del CEIP de O Milladoiro, las obras que está llevando a cabo este verano la Consellería de Educación en 43 municipios del área compostelana —en concreto en las comarcas de Santiago, Barbanza, Sar, Noia, Muros, Ordes, Costa da Morte, Bergantiños, Caldas de Reis y Deza-Tabeirós— incluyen rehabilitaciones integrales, ampliaciones, cambios de cubiertas, mejoras de accesibilidad, reformas eléctricas y numerosas reparaciones de menor entidad.

Estado actual de las obras de construcción del nuevo CEIP de O Milladoiro (Ames) / S. L. C.

En conjunto, el plan de verano de la Xunta alcanza las 390 obras y los 86,8 millones de euros. La provincia de A Coruña concentra 195 actuaciones valoradas en casi 41 millones.

Lalín, Santa Comba, Boiro, Camariñas y Cuntis superan el millón de euros

Entre los concellos del cinturón compostelano, y tras la construcción del CEIP de O Milladoiro, la mayor inversión corresponde a Lalín, con algo más de 3,3 millones. La mayor parte se destina a la ampliación de las instalaciones de Formación Profesional del IES Ramón María Aller Ulloa, a la que se suman reparaciones en el CEIP Varela Buxán.

También destacan Santa Comba, con 1,33 millones para la rehabilitación integral del CEIP Barrié de la Maza y reparaciones en el IES Terra de Xallas; Boiro, con cerca de 1,2 millones; Camariñas, con 1,14 millones; y Cuntis, donde la rehabilitación integral del CPI Aurelio Marcelino Rey García supera los 1,07 millones.

En Boiro, la principal actuación es la rehabilitación integral del CEIP Praia Xardín, valorada en 1,12 millones. El programa incluye además el cambio de tuberías en ese centro, la sustitución del lucernario del CEIP Santa Baia, reparaciones en el IES A Cachada y la reforma eléctrica del IES Espiñeira.

Camariñas concentra cuatro intervenciones: la rehabilitación integral del CEIP O Areal, por más de un millón de euros, y la instalación de un ascensor, el cambio de ventanas y la reparación de la cubierta del CEIP de Ponte do Porto.

En Melide, las cuatro actuaciones suman 496.000 euros, con el cambio de cubierta del CEIP Mestre Pastor Barral como principal inversión. En Valga, Educación destina 470.000 euros al cambio de cubierta del CEP Xesús Ferro Couselo, la ventilación de los talleres de soldadura y otras mejoras en el instituto.

Las obras de Caldas de Reis alcanzan los 440.000 euros, principalmente por la mejora de la eficiencia energética del CEIP San Clemente de Cesar. En Ponteceso, la inversión asciende a 422.000 euros, con la renovación de la cubierta del IES Eduardo Pondal y la reparación de un lucernario dañado por un temporal.

En O Porto do Son se ejecutan seis actuaciones por 392.000 euros. La más relevante es el cierre lateral de la pista deportiva del instituto, junto a mejoras en los colegios de Portosín, Sobrado-Nebra y Santa Irene. En Ribeira, seis obras suman 223.000 euros, entre ellas la instalación de ascensores en los CEIP O Grupo y Olveira y la sustitución de ventanas y apertura de una salida de emergencia en este último.

La inversión alcanza los 164.000 euros en Rianxo, donde se instalará un ascensor en el CEIP Castelao y se acondicionará la antigua casa del conserje del CEP Brea Segade para crear un comedor, una cocina y un baño. En A Laracha, cinco intervenciones en tres colegios movilizan 124.000 euros, mientras que Oroso supera los 100.000 euros con mejoras en el CEIP do Camiño Inglés y el instituto.

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el alcalde de Oroso, Álex Doval, en la visita a las obras en el IES de Oroso, donde se actuó sobre la cubierta. / Cedida

En Muxía se destinan 90.500 euros al cambio de portales del CEIP dos Muíños, reparaciones en el Virxe da Barca y una nueva caldera para el IES Ramón Caamaño. Teo suma 88.700 euros, incluyendo un ascensor en el CEIP A Igrexa-Calo, mientras que en A Estrada se invierten 78.000 euros en los colegios Cabada Vázquez y Manuel Villar Paramá.

El programa reserva además 66.300 euros para cuatro intervenciones en Zas; 64.700 euros para reparaciones en el CPI de Viaño Pequeno, en Trazo; 61.000 euros para siete actuaciones en centros de Carballo; 59.300 euros para el CPI de Ponte Carreira, en Frades; y 57.700 euros para colegios e instituto de Coristanco.

En Ames, sin contar el nuevo colegio, se acometen seis actuaciones por 49.700 euros en los CEIP A Maía, Agro do Muíño y Barouta, el CEP de Ventín y los dos institutos. Boqueixón suma 49.200 euros en mejoras del pabellón y del sistema contra incendios del CPI Antonio Orza Couto, y A Pobra do Caramiñal recibe 48.300 euros para reformar la instalación eléctrica del CEP Pilar Maestu Sierra.

A estas cantidades se añaden 48.000 euros en Silleda; 50.800 en Cee; 39.200 en Noia; 36.000 en Malpica; 35.500 en Corcubión; 34.100 en Brión; 31.800 en Vimianzo; 24.400 en Padrón; 20.000 en Cabana de Bergantiños; 16.500 en Muros; 15.700 en Dumbría; 12.200 en Laxe; 10.000 en Arzúa; 8.000 en Vedra; 5.000 en Carnota; 4.800 en Outes; 1.500 en O Pino y 460 euros en Ordes.