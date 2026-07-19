Fallece a los 67 años José Presas Zobra, referente del futbolín español

El empresario lalinense José Presas Zobra falleció este domingo a los 67 años. Fundador y director general del Grupo Presas, desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas ligada a la fabricación de futbolines, máquinas recreativas y equipos de vending. Su nombre quedó especialmente unido a la modernización y difusión del futbolín, un ámbito en el que convirtió a Lalín en una referencia de alcance estatal e internacional.

Presas puso en marcha su grupo empresarial en 1984. Desde sus instalaciones del polígono Lalín 2000, Recreativos Presas fabricó durante años miles de futbolines y otras máquinas destinadas al ocio y a la hostelería. La empresa consiguió mantenerse activa frente a sucesivos cambios en las formas de entretenimiento, desde la irrupción de los videojuegos hasta la transformación de los bares y salones recreativos.

Un reportaje publicado por FARO DE VIGO el 8 de diciembre de 2019, bajo el título O herdeiro de Alexandre de Fisterra, repasaba su aportación a la evolución de este juego. En 1988, de las ideas de Presas salió un modelo moderno de futbolín de color blanco, con barras que no precisaban engrase y jugadores cuyos pies soportaban mejor el desgaste provocado por las partidas.

Las innovaciones continuaron con el paso de los años. Los modelos más avanzados incorporaron cámaras, conexión wifi, pantallas táctiles, iluminación y barras de titanio, pensadas para reducir el esfuerzo muscular de los jugadores. La empresa también fue adaptando el futbolín a los cambios experimentados por los establecimientos de ocio, introduciendo, por ejemplo, sistemas de iluminación para facilitar su utilización en los pubs.

El empresario recordaba en aquel reportaje que el momento de mayor esplendor llegó durante la década de los noventa, cuando de la fábrica lalinense salían hasta 4.000 unidades al año. En 2019, pese a la pérdida de peso de los recreativos tradicionales, la producción todavía rondaba los 800 futbolines anuales, junto con otras máquinas recreativas y expendedoras de regalos.

Presas fue igualmente un decidido impulsor de la competición. En la década de los noventa comenzó a organizar en Lalín un campeonato estatal que, más de veinte años después, seguía congregando a centenares de aficionados procedentes de distintos puntos de España. Al recordar la primera edición, explicaba a FARO que los vencedores habían recibido un millón de pesetas: «Era una barbaridad de dinero», comentaba entonces. La competición fue evolucionando hasta incorporar modalidades de movimiento y parado, diferentes categorías y una sección femenina.

Su actividad no se limitó al futbolín. El Grupo Presas amplió su producción a máquinas de vending y otros dispositivos tecnológicos a través de Megatec Gallega de Tecnología. Durante la crisis sanitaria de 2020, la compañía decidió reorientar parte de su capacidad productiva hacia una gama de higienizadores de aire, desarrollada con la colaboración de especialistas y laboratorios. La iniciativa fue presentada entonces como una forma de reinventarse ante el cierre de establecimientos y las restricciones que afectaron directamente al negocio del ocio y la hostelería.

José Presas también desempeñó una destacada labor asociativa. Como presidente de la Asociación Gallega de Pequeños y Medianos Operadores (Argapyme), defendió los intereses de las empresas de menor tamaño ante la regulación autonómica del juego y el creciente peso de las grandes compañías.

En una entrevista publicada por FARO DE VIGO el 20 de enero de 2012, después de una asamblea celebrada en el restaurante Agarimo de Lalín, advertía de las dificultades que atravesaba el sector. «Estamos abocados al cierre de firmas cada día y a que no lleguen nuevos empresarios», aseguraba al analizar las consecuencias de una normativa que consideraba confusa y perjudicial para las pequeñas empresas.

En aquella conversación se mostraba especialmente crítico con las limitaciones existentes en Galicia para determinadas máquinas y con la concentración de los permisos en manos de las compañías más grandes. «Nuestro sector fue uno de los más apaleados por la crisis económica», señalaba. También reclamaba que la Xunta tuviese en cuenta a los más de 300 pequeños empresarios que, según explicaba, se encontraban condicionados por una regulación más restrictiva que la existente en otros territorios.

Su trayectoria estuvo marcada, de este modo, por una combinación de iniciativa empresarial, innovación industrial y defensa del sector. Desde Lalín contribuyó a renovar un juego profundamente arraigado en la cultura popular gallega —los «ferriños», como se conoce tradicionalmente al futbolín en la comarca dezana— y consiguió que la capital comarcal ocupase un lugar propio en la historia reciente de esta actividad.

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José Presas Zobra estaba casado con Inés Surribas Méndez y era padre de Iván, Diego y Alberto Presas Surribas. El cortejo fúnebre saldrá este lunes, día 20, a las 19.30 horas desde la casa mortuoria de Bendoiro hacia la iglesia de Lalín. Posteriormente será inhumado en el cementerio nuevo de la localidad. Por decisión expresa del fallecido, no se recibe duelo.

Pésame de la Federación Española de Futbolín A las muestras de dolor por el fallecimiento de José Presas se ha unido de forma oficial la Federación Española de Futbolín, que lamenta profundamente la pérdida de quien fuera uno de los grandes impulsores de este deporte en España. La federación ha destacado la pasión, el trabajo y el compromiso de «Pepe», cuya labor permitió a miles de jugadores competir y disfrutar a nivel nacional, y ha transmitido su más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad del futbolín en estos momentos tan difíciles.

Fuente: Faro de Vigo