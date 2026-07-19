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Multitudinaria rapa en Vimianzo, con 110 bestas no curro

Duascentas persoas asistiron o sábado a unha degustación de poldro no Campo da Areosa

Público, aloitadores e bestas no curro do Campo da Areosa, en Vimianzo, este domingo.

Público, aloitadores e bestas no curro do Campo da Areosa, en Vimianzo, este domingo. / Cedida

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Suso Souto

Vimianzo

O Campo da Areosa de Vimianzo acolleu esta fin de semana a XXVIII Rapa das Bestas, organizada pola Asociación Cultural e Cabalar Monte Faro.

Na xornada do sábado tivo lugar a baixada das bestas dende o monte ata o curro, no que este domingo tivo lugar a rapa. Nesta ocasión foron un total de 110 as bestas reunidas para a ocasión.

Tamén o sábado celebrouse unha degustación de poldro, á que asistiron unhas 200 persoas (o prezo do menú era de 15 euros).

Celebración da rapa no curro de Vimianzo.

Celebración da rapa no curro de Vimianzo. / Cedida

A xornada deste domingo comezou cun espectáculo ecuestre de doma en liberdade a cargo de Paco Martos.

Ás 12.30 horas as bestas foron conducidas ata o curro. Mentres, a música de Begoña García amenizaba a sesión vermú.

Quenes optaron por xantar no Campo da Areosa puideron facelo na polbeira instalada no recinto.

A partir das seis da tarde, numeroso público gozou da espectacularidade do momento no que aloitadores e aloitadoras, de todas as idades, saltaron ao curro para conseguir cortarlle a crina ás bestas salvaxes.

No recinto houbo acampada gratuíta e tamén os cativos tiveron unha zona de ocio, con inchables e obradoiros de pintacaras e globoflexia.

Posteriormente celebrouse entre os asistentes o sorteo dun poldro, que gañou Martín Lema Castiñeira.

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A festa rematou cunha nova actuación musical de Begoña García e coa solta das bestas para que regresaran ao monte.

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