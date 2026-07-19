La playa gallega que enamora a Javier Ambrossi y Macarena García: a una hora y media de Santiago y con atardeceres de postal

El clima templado de Galicia y la belleza de sus paisajes la convierten en un destino muy atractivo para veranear. Ni siquiera las celebridades son capaces de mantenerse al margen de sus reclamos y muchas, como el director Javier Ambrossi y la actriz Macarena García, cuentan incluso con una playa favorita en el territorio.

Los dos hermanos llevan, de hecho, yendo desde la infancia a un pequeño arenal situado a apenas una hora y media de Santiago, que se ha convertido en un auténtico refugio en el que aprovechan para pasar tiempo en familia. Se trata de un rincón poco masificado enclavado en las Rías Baixas, que aún conserva su encanto tradicional y que les permite gozar de intimidad para disfrutar del sol y de la arena.

Hablamos de la playa de Canido, ubicada en la parroquia de San Miguel de Oia (Pontevedra), que destaca por sus aguas tranquilas y sus hermosos atardeceres. Su arena, casi grisácea, experimenta un crecimiento mágico cuando baja la marea y se convierte en una suave explanada en la que extender la toalla y mirar el paisaje.

La playa de Canido, un paraíso junto a acantilados con bandera azul

Tanto la actriz como el guionista y director de cine se han dejado ver por este bonito arenal gallego, que han compartido en sus redes sociales. Tiene forma de media luna y una apariencia lechosa que, de algún modo, también acaba recordando a nuestro satélite.

Como se encuentra encajonada entre el puerto de Canido y los pequeños acantilados de O Serral, el mar de la zona es tranquilo y perfecto para darse un baño. Si uno prefiere tomar el sol, dispone de unos 300 metros de arena para relajarse, abrazada por un hermoso paseo marítimo que los hermanos suelen recorrer en sus visitas.

Javier Ambrossi en la playa de Canido. / Instagram/@macarenagarciaoficial

Como el arenal cuenta con aparcamiento, resulta fácil trasladarse en coche, aunque también hay líneas de autobús que conectan con la zona. Tras el chapuzón, es recomendable dar una vuelta por la propia parroquia de San Miguel de Oia, un rincón casi congelado en el tiempo que dispone de otra joya que merece la pena visitar: la villa romana de Toralla, un yacimiento datado de los siglos IV y V considerado Bien de Interés Cultural (BIC) que goza del privilegio de ser la única villa romana de Galicia excavada al completo.

Historia, marisco gallego y más de un centenar de hórreos

San Miguel de Oia es una localidad en la que el turismo todavía no ha dejado huella. Su larga tradición industrial, basada en la pesca, la conserva y el lino, sigue patente en los rincones de la villa, en la que se puede ver a los marineros saliendo a la mar.

Esa hermandad con las aguas permite que sus restaurantes estén colmados de uno de los mariscos más destacados de las Rías Baixas, como las cigalas y las nécoras o las populares ostras. El municipio también cuenta con miradores y con una gran riqueza natural, y se emplaza muy cerca de otros arenales más escondidos, como los de A Sobreira y O Xunqueiro.

Ambas playas, ubicadas en Cabo Estai, pueden presumir de tener una baja ocupación incluso en los días más soleados y de unas aguas perfectas para los amantes del buceo. Si uno se acerca a la región un poco más tarde, durante el mes de septiembre, podrá disfrutar además de la tradicional romería, en la que la parroquia se llena de música, procesiones y pulpo.

Otro aspecto curioso del refugio de Javier Ambrossi y Macarena García es la gran cantidad de hórreos que pueden observarse. En poco más de siete kilómetros cuadrados, es posible ver hasta 154 de estas edificaciones, así como numerosos cruceiros.

Los que tengan curiosidad por seguirle la pista a las celebridades en su paso por Galicia, también pueden visitar otros puntos cercanos. El presentador de televisión Christian Gálvez suele ir a Vilagarcía de Arousa con su pareja, Patricia Pardo, y El Gran Wyoming ha repetido más de un verano en Laxe, donde está una de las playas más curiosas de la comunidad.