Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

Valga celebrou a Festa da Caza e do Rural Galego con procesión cabalar e unha degustación de carne

A imaxe de San Huberto, patrón dos cazadores, foi trasladada dende a igrexa de San Miguel ata o parque Irmáns Dios Mosquera

Houbo tamén un mercado de artesanía e de produtos gastronómicos e mostras de cans e de cetrería

Procesión cabalar tras a imaxe de San Huberto, patrón dos cazadores, este domingo en Valga.

Procesión cabalar tras a imaxe de San Huberto, patrón dos cazadores, este domingo en Valga. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Valga

O parque Irmáns Dios Mosquera de Valga acolleu este domingo a primeira edición da Festa da Caza e do Rural Galego, á que asistiron a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e o alcalde, José María Bello Maneiro.

O rexedor amosouse “encantado” de que esta cita se celebre en Valga e “esperamos que siga celebrándose en anos vindeiros”, dixo. Ademais, desexoulle a todas as persoas chegadas dende outras localidades "que gocen do noso concello e de todas as actividades que forman parte do programa".

Exposicións de cans de caza e de aves de cetrería, un obradoiro de elaboración de moscas e demostracións de pesca, tiro con arco, un mercado de artesanía e produtos gastronómicos e unha degustación de carne de caza foron algunhas desas actividades.

O pregoeiro da festa foi Michel Coya, que cun “viva o rural” pediu "leis feitas por e para o rural, e non redactadas dende os despachos nas cidades".

Durante a mañá entregáronse os Premios Xuntos pola caza, un recoñecemento público a persoas e entidades que traballan pola defensa do rural e da actividade cinexética, así como na divulgación dos valores sociais e ambientais da caza.

O valgués Antonio Santiago Gregorio Tucho foi galardoado co premio Toda unha vida, pola súa traxectoria dedicada ao rural.

Os mozos Antía, Iván e Fran (premio Fervor cinexético), o pregoeiro Michel Coya (como cazador exemplar), a Supercopa Galicia Terra de Melide de rastro (evento cinexético galego), o Safari Club Internacional (entidade cinexética) e a conselleira Ángeles Vázquez (premio Defensa da caza) foron outros dos galardoados.

Ademais, o alcalde tamén recibiu un agasallo pola súa colaboración para que a festa saíra adiante.

Noticias relacionadas y más

Antes do xantar, realizouse unha ofreda floral a San Huberto, patrón dos cazadores, coa participación do párroco Arturo Lores. A imaxe foi trasladada dende a igrexa de San Miguel nunha procesión cabalar.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El restaurante de Santiago para comer caldo, raxo y tarta por menos de 20 euros: un icono de 95 años que nació de una historia de amor
  2. 90 años del golpe de Estado: el verano en que Santiago dejó de ser la misma ciudad
  3. Netflix busca en Galicia figurantes para rodar los nuevos capítulos de ‘Animal’ cerca de Santiago: estos son los requisitos
  4. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  5. Adiós a Pinta, Linda, Chula y Beyoncé: la tradición de poner nombre a las vacas se extingue en Galicia
  6. Una heladería de Santiago, entre las favoritas de los mejores heladeros de España
  7. La cafetería de Santiago con Solete Repsol que roza las 5 estrellas en Google: 'Había días que hacía 10 euros de caja
  8. El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa

Valga celebrou a Festa da Caza e do Rural Galego con procesión cabalar e unha degustación de carne

Valga celebrou a Festa da Caza e do Rural Galego con procesión cabalar e unha degustación de carne

España-Argentina, en directo: la Roja repite once

España-Argentina, en directo: la Roja repite once

Más de cien bólidos 'toman' Muros y Ribeira por la fuerza... de la gravedad

Más de cien bólidos 'toman' Muros y Ribeira por la fuerza... de la gravedad

Multitudinaria rapa en Vimianzo, con 110 bestas no curro

Multitudinaria rapa en Vimianzo, con 110 bestas no curro

De la Romería Vikinga de Catoira al Albariño: los mejores planes para disfrutar del final de julio más allá del Apóstol

De la Romería Vikinga de Catoira al Albariño: los mejores planes para disfrutar del final de julio más allá del Apóstol

La Xunta invierte 12 millones en 107 obras de verano en colegios e institutos del cinturón compostelano

La Xunta invierte 12 millones en 107 obras de verano en colegios e institutos del cinturón compostelano

Fallece a los 93 años Antón Aneiros, el cura 'rojo' que cambió el altar por la tribuna y acabó de alcalde de Narón y diputado en Galicia

Fallece a los 93 años Antón Aneiros, el cura 'rojo' que cambió el altar por la tribuna y acabó de alcalde de Narón y diputado en Galicia

Los compostelanos ya animan a la selección española en Praza Roxa

Tracking Pixel Contents