Vedra destina 672.000 euros a la reforma integral de su centro de salud para adaptarlo al siglo XXI
Las obras empezarán este año, durarán seis meses y la atención sanitaria se mantendrá en módulos provisionales instalados junto al edificio
El Concello de Vedra ha sacado a licitación la reforma integral de su centro de salud, una actuación valorada en 672.745,37 euros, IVA incluido, que permitirá modernizar un edificio con cerca de cuatro décadas de antigüedad. El plazo para que las empresas presenten sus ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 5 de agosto.
La intervención está cofinanciada por la Xunta, a través del Servizo Galego de Saúde, y el propio Concello vedrés. Del presupuesto total, 601.304 euros corresponden a las obras de reforma, mientras que otros 71.441 euros se destinarán a la instalación de módulos provisionales en los que se prestará la atención médica durante los trabajos.
El alcalde de Vedra, Carlos Martínez, explicó a este diario que la actuación llega después de un largo proceso de planificación: «Por fin, despois de tanto tempo e de tanto traballo, podemos afrontar unha reforma que era necesaria nun centro de saúde que ten preto de corenta anos».
La reorganización del edificio fue diseñada de acuerdo con el personal médico, de enfermería, administrativo y laboral del centro, así como con los técnicos de la Consellería de Sanidade y del Concello. El proyecto contempla la creación de una nueva sala de urgencias, la redistribución y unificación de las consultas, la mejora de su comunicación interna y la instalación de aseos accesibles.
También se renovarán la cubierta, el lucernario y la carpintería exterior para mejorar la eficiencia energética y el confort térmico. La reforma incluye además cambios en las áreas de apoyo y en el mostrador de atención administrativa, así como mejoras en la rampa de acceso, la escalera y el soportal de entrada.
Se mantendrá la asistencia sanitaria
La atención sanitaria no se suspenderá en ningún momento. Mientras duren las obras, las consultas se trasladarán a unos módulos acondicionados que se instalarán en el mismo entorno. «Os veciños e veciñas seguirán acudindo ao mesmo lugar, aínda que en vez de entrar no edificio serán atendidos nunhas casetas perfectamente preparadas para a asistencia sanitaria», indica Martínez.
El regidor reconoce que la actuación ocasionará algunas molestias, pero considera que el resultado compensará el esfuerzo. «O obxectivo é contar cun centro de saúde renovado, actualizado ás esixencias do século XXI e adaptado ás necesidades que viña reclamando o persoal sanitario e administrativo», afirma.
Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses y deberán comenzar antes de que termine este año. La previsión del Concello de Vedra es que estén concluidas durante el primer semestre de 2027.
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