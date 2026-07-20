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ACCIDENTE

Atropellado el conductor de una grúa mientras prestaba asistencia en la AP-9 en Ordes

Fue evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital Clínico Universitario de Santiago

El herido fue evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital de Santiago.

El herido fue evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital de Santiago. / Helico Santiago

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J. M. Ramos / E. P.

Ordes

El conductor de una grúa ha resultado herido este lunes tras ser atropellado por un turismo cuando realizaba un servicio de asistencia en la AP-9, en Ordes.

Según informa el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar alrededor de las 13.50 horas en el kilómetro 36 de la AP-9, a su paso por Vilamaior, en Ordes.

Un particular alertó de que el conductor de una grúa había sido atropellado por otro vehículo cuando realizaba un servicio de asistencia en la carretera.

Hasta el punto se desplazó un operativo en el que participó el Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago para trasladar al herido al Hospital Clínico Universitario de Santiago.

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Asimismo, también se movilizaron la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los bomberos de Ordes.

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