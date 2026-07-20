DISTINCIÓN
Camariñas abraza a Luz Casal: A voz que levou o seu nome polo mundo será Filla Adoptiva
Quere devolverlle á artista parte do agarimo e da visibilidade que lle deu á terra das palilleiras
O Concello de Camariñas celebrará o mércores, 29 de xullo, un pleno extraordinario cun punto moi especial e histórico na orde do día: o nomeamento da recoñecida artista internacional Luz Casal como Filla Adoptiva da vila. A sesión plenaria terá un marcado carácter festivo e de homenaxe, e estará aberta á asistencia de todo o público que desexe acompañar á cantante neste día tan significativo.
A propia Luz Casal confirmou a súa presenza no acto institucional. Tras ser informada desta designación por parte do goberno local, a artista natural de Boimorto amosouse profundamente agradecida e emocionada, expresando que recibir este recoñecemento por parte do pobo camariñán supón para ela "un honor grandísimo".
Un himno que deu a volta ao mundo
Dende o Concello subliñan que a motivación principal para outorgarlle este título honorífico é "a impagable promoción internacional que Luz Casal fixo do municipio ao longo da súa extensa traxectoria coa súa maxestosa interpretación da canción tradicional Camariñas".
O goberno local pon en valor a evolución desta peza clave do folclore galego. "Aínda que foi o aclamado grupo galego Luar na Lubre quen rescatou esta cantiga da tradición oral e a coroou como un clásico indiscutible da música folk a finais dos anos 90, Luz Casal recolleu esa testemuña anos máis tarde para darlle unha dimensión global e inédita".
Nos auditorios máis prestixiosos
"Luz Casal colleu unha das nosas cantigas máis senlleiras e elevouna á categoría de himno internacional", explican dende o Concello. Ao incorporala ao seu repertorio, "a cantante logrou que o nome de Camariñas chegase a públicos masivos e aos auditorios máis prestixiosos do mundo que non adoitan consumir música de raíz. A canción converteuse, na súa voz, nun fío condutor que une á vila, o mar e aos nosos veciños coa diáspora e cos amantes da música en calquera recuncho do planeta", subliñan.
Co nomeamento como Filla Adoptiva, o Concello e a veciñanza de Camariñas buscan "devolverlle á artista galega unha pequena parte de todo o agarimo e a proxección que ela lle ten regalado á vila, reforzando para sempre o vínculo inquebrantable entre Luz Casal e a terra das palilleiras", conclúen.
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