Evacúan en helicóptero a una persona tras caerle un tronco encima en Santa Comba

Una persona resultó herida esta tarde tras caerle encima un tronco en Santa Comba. El suceso ocurrió en el lugar de Abuín, en la parroquia de Ser.

Fue un familiar de la persona herida quien contactó con el 112 Galicia a las 17.15 horas para informar de lo ocurrido. Según indicaba, le había caído un tronco encima y, aunque no estaba atrapada, precisaba asistencia sanitaria urgente.

Tras recibir el aviso, desde la sala de operaciones del 112 Galicia se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.

Finalmente, el personal sanitario movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela hasta el punto del accidente para trasladar a la persona herida al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.