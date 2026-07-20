Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Campeones MundialMundial en SantiagoConexiones LavacollaCorredor AtlánticoCarreira Pedestre
instagram

Un investimento de 1,6 millóns situará o radar meteorolóxico de Cuntis á vangarda tecnolóxica de España

Mellorarase a resposta ante fenómenos adversos ou situacións de risco que requiran información en tempo real, fiable e sen interrupcións

Radar meteorolóxico de MeteoGalicia, instalado en Cuntis.

Radar meteorolóxico de MeteoGalicia, instalado en Cuntis. / MeteoGalicia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Cuntis

A Xunta de Galicia ten comprometido un investimento de 1,63 millóns de euros co fin de modernizar de forma integral o radar meteorolóxico de Cuntis, unha infraestrutura clave dentro da Rede de observación meteorolóxica autonómica.

Desde a súa posta en marcha, no ano 2010, proporciona información esencial para a vixilancia atmosférica, a emisión de avisos e o apoio no servizo de predición que ofrece a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través de MeteoGalicia.

O Consello da Xunta tomou razón este luns da próxima licitación do contrato para a subministración, instalación e posta en marcha operativa dun novo radar baseado na chamada tecnoloxía de estado sólido —máis moderna, fiable e eficiente que a utilizada agora— así como dos equipos e sistemas necesarios para a actualización integral das instalacións.

Deste xeito, Galicia situarase á vangarda dos servizos meteorolóxicos de toda España, xa que ningunha outra comunidade conta a día de hoxe cun radar que opere con esta tecnoloxía capaz non só de mellorar a calidade e a fiabilidade da predición, senón tamén de reforzar a capacidade de anticipación ante fenómenos adversos.

A actuación prevista pola Consellería permitirá optimizar un equipamento esencial para Galicia e que, tendo en conta tanto a súa antigüidade —leva 16 anos en funcionamento— como a obsolescencia progresiva dos seus compoñentes críticos, necesita unha modernización que o sitúe á altura dos estándares actuais neste eido.

De feito, tras a actualización, o radar aliñarase coas tecnoloxías adoptadas polos principais servizos meteorolóxicos do mundo, facilitando así a interoperabilidade, o intercambio de datos e a integración en redes e proxectos de ámbito europeo, ademais de cumprir cos criterios actuais de eficiencia enerxética e sustentabilidade.

Así, o radar do monte Xesteiras —o único que ten a Xunta en Galicia e integrado na rede de observación xunto coas 160 estacións meteorolóxicas e os 4 sensores de detección de raios— adecuarase aos estándares tecnolóxicos modernos e reforzará a capacidade de apoio na toma de decisións públicas, garantindo a continuidade do servizo de predición.

Cómpre subliñar que un sistema de radar máis fiable, preciso e robusto constitúe unha ferramenta esencial de apoio para as administracións en situacións de risco, permitindo dispor de información meteorolóxica de maior calidade en tempo real e contribuíndo a unha mellor xestión de emerxencias e á protección de persoas e bens.

Neste sentido, o novo equipamento optimizará a calidade, estabilidade e fiabilidade dos datos obtidos, reforzando a capacidade de vixilancia atmosférica e predición de MeteoGalicia e contribuíndo á adaptación ao cambio climático, á xestión de riscos naturais e á mellora dos sistemas públicos de información ambiental.

A través dos fondos Feder 2021-2027 cofinanciarase nun 60% esta actuación. A modo de exemplo, mellorarase a resposta ante fenómenos adversos, especialmente en caso de choiva intensa, tormentas, graínzo ou situacións de risco que requiran información en tempo real, fiable e sen interrupcións.

Outra das vantaxes da renovación tecnolóxica do sistema é que diminuirá o risco de paradas non planificadas, asegurando que siga operativo incluso durante episodios adversos.

Ademais, esta transición tecnolóxica reducirá o mantemento e as tarefas de conservación, co conseguinte aforro de custos e o alongamento significativo da vida útil do radar.

Todos estes obxectivos conseguiranse tecnicamente mediante a migración do sistema actual, un radar de banda C baseado en tecnoloxía de magnetrón (moi dependente de elementos cuxa fabricación cada vez é máis limitada), a unha solución de transmisión de estado sólido (máis eficiente e estable, aliñada cos estándares tecnolóxicos actuais).

Neste sentido, o contrato comprende a renovación dos subsistemas críticos do radar e dos seus elementos asociados así como os servizos técnicos necesarios para a súa integración, configuración e posterior posta en marcha.

A solución deberá ser compatible cos elementos da infraestrutura existente que se manteñan operativos para garantir unha transición ordenada e minimizar a afectación ao servizo.

Noticias relacionadas

Por iso, desenvolverase en dúas fases: a primeira, ao longo deste ano, centrarase na fabricación dos elementos, a integración, os controis de calidade e os tests en fábrica, mentres que a segunda, prevista para 2027, consistirá no transporte e instalación dos equipos, a realización de probas in situ e a formación do persoal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Piden cuatro años de prisión para un policía urbanístico de Santiago por falsificar el informe de una obra en Fontiñas
  2. La historia de Pablo Agrafojo Pedrosa, cantante de la Orquesta Capitol que cambió el taller por la verbena
  3. La playa gallega que enamora a Javier Ambrossi y Macarena García: a una hora y media de Santiago y con atardeceres de postal
  4. El cementerio gallego que opta a ser el mejor camposanto de España: 'Una nueva forma de entender los espacios funerarios
  5. El restaurante de Santiago para comer caldo, raxo y tarta por menos de 20 euros: un icono de 95 años que nació de una historia de amor
  6. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  7. Pregón de las Fiestas del Apóstol: ¿Quién se va unir a esta lista del siglo XXI el 22 de julio?
  8. El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa

Un investimento de 1,6 millóns situará o radar meteorolóxico de Cuntis á vangarda tecnolóxica de España

Un investimento de 1,6 millóns situará o radar meteorolóxico de Cuntis á vangarda tecnolóxica de España

Besteiro viaja este martes a Argentina y Uruguay para reforzar lazos con la Galicia de la diáspora

Besteiro viaja este martes a Argentina y Uruguay para reforzar lazos con la Galicia de la diáspora

A Laracha renovará espazos clave: Les Sables d'Olonne, Puntas das Ondas e Cancelo do Medio

A Laracha renovará espazos clave: Les Sables d'Olonne, Puntas das Ondas e Cancelo do Medio

Ghaleb Jaber Ibrahim, pregonero de las Fiestas del Apóstol 2026: "Me hace mucha ilusión, soy un santiagués más"

Ghaleb Jaber Ibrahim, pregonero de las Fiestas del Apóstol 2026: "Me hace mucha ilusión, soy un santiagués más"

Ráfaga, Malleira e fogos piromusicais para unha Xunqueira de alto voltaxe en Cee

Ráfaga, Malleira e fogos piromusicais para unha Xunqueira de alto voltaxe en Cee

Splatoon Raiders se arma de tinta y comparte semana con Avatar Legends

Splatoon Raiders se arma de tinta y comparte semana con Avatar Legends

España y Argelia culminarán su acercamiento con la celebración de una Reunión de Alto Nivel en octubre

España y Argelia culminarán su acercamiento con la celebración de una Reunión de Alto Nivel en octubre

Final de ciclo para Messi y quizá Scaloni, pero también para el poderoso jefe de la Federación Argentina de fútbol

Final de ciclo para Messi y quizá Scaloni, pero también para el poderoso jefe de la Federación Argentina de fútbol
Tracking Pixel Contents