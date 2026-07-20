URBANISMO
A Laracha renovará espazos clave: Les Sables d'Olonne, Puntas das Ondas e Cancelo do Medio
Catro empresas optan a executar as obras, que serán financiadas con cargo ao POS+
Catro empresas optan a resultar adxudicatarias do proxecto que inclúe a mellora da praza Les Sables d'Olonne, na Laracha, da praza Punta das Ondas, en Caión, e da estrada no Cancelo do Medio, na parroquia de Cabovilaño. O orzamento ascende a 71.147,62 euros.
Na praza Les Sables d'Olonne levarase a cabo a renovación do pavimento mediante o fresado das zonas necesarias e a extensión dunha nova capa de rodadura en toda a superficie. Ademais, renovarase a sinalización horizontal e vertical e reforzarase o equipamento urbano.
"Esta praza é o principal espazo de celebracións da capital municipal ao acoller boa parte dos eventos multitudinarios que se organizan ao longo do ano, e funciona tamén habitualmente como zona de estacionamento para os veciños residentes e usuarios do IES Agra de Leborís, da Biblioteca Municipal e da Casa da Cultura", subliñan dende o goberno local.
Antigas casetas dos mariñeiros
A praza Punta das Ondas localízase en Caión, na parte posterior da cetaria, a carón do paseo marítimo e moi próxima ao Centro Sociocomunitario da vila. Ese ámbito acolle varias das antigas casetas dos mariñeiros. O proxecto contempla a renovación do pavimento mediante a aplicación dun firme asfáltico, o acondicionamento das marxes para integralas na praza e a renovación da sinalización horizontal. Tamén se inclúen melloras na rede de recollida de pluviais.
No Cancelo do Medio, na parroquia de Cabovilaño, intervirase sobre dúas estradas municipais que suman un total de 167 metros lineais. As obras inclúen a limpeza de cunetas, o acondicionamento das plataformas, a mellora da base do firme, a pavimentación con aglomerado asfáltico e a nova sinalización.
Por outra banda, unha única empresa opta a executar o afirmado e a mellora da capa de rodadura en varias vías do núcleo de Lista, na parroquia de Lendo. Neste caso o orzamento supera os 52.000 euros.
Ambos proxectos serán cofinanciados pola Deputación da Coruña ao estar incluídos no Plan Único Concellos POS+.
- Piden cuatro años de prisión para un policía urbanístico de Santiago por falsificar el informe de una obra en Fontiñas
- La historia de Pablo Agrafojo Pedrosa, cantante de la Orquesta Capitol que cambió el taller por la verbena
- La playa gallega que enamora a Javier Ambrossi y Macarena García: a una hora y media de Santiago y con atardeceres de postal
- El cementerio gallego que opta a ser el mejor camposanto de España: 'Una nueva forma de entender los espacios funerarios
- El restaurante de Santiago para comer caldo, raxo y tarta por menos de 20 euros: un icono de 95 años que nació de una historia de amor
- Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
- Pregón de las Fiestas del Apóstol: ¿Quién se va unir a esta lista del siglo XXI el 22 de julio?
- El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa