La AG-59 avanza hacia A Estrada con 3,5 nuevos kilómetros libres de peaje

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, presentó el primer tramo de la prolongación de la autovía AG-59, que une Santiago y A Estrada y que podrá comenzar a utilizarse con normalidad mañana miércoles.

Rueda subrayó el firme compromiso del Ejecutivo autonómico con la vertebración del territorio a través de infraestructuras seguras, cómodas y sostenibles. «La sanidad, los servicios sociales y la educación son fundamentales, pero también hay que hacer carreteras y conservarlas, porque tener buenas comunicaciones es fundamental», indicó.

La prolongación de 3,5 kilómetros se localiza en el municipio de Teo, entre A Ramallosa y el enlace con la carretera autonómica AC-241, en Pontevea, y contó con una inversión por parte de la Xunta de 32,3 millones de euros. Este tramo, al igual que el conjunto de la carretera, podrá utilizarse sin coste alguno para los conductores, ya que está libre de peajes.

En paralelo, Rueda explicó que las obras del segundo y último tramo de la vía, cuatro nuevos kilómetros entre Pontevea, en Teo, y O Rollo, en A Estrada, ya están en marcha con un presupuesto superior a los 31 millones de euros.

De este modo, una vez completada la totalidad de la prolongación, la autovía contará con 14 kilómetros que conectarán Santiago y A Estrada en solo diez minutos. «Cuando esto esté terminado, en el año 2028 y tras una inversión de casi 70 millones de euros, quedará listo algo que se lleva esperando mucho tiempo», indicó.

Una hoja de ruta clara

Esta actuación, afirmó, se enmarca en una «hoja de ruta bien marcada» y más amplia con la que el Gobierno gallego busca que las comunicaciones autonómicas sigan sumando kilómetros de calidad y garantiza el correcto mantenimiento de la red viaria de 5.500 kilómetros.

Así, Rueda destacó también otros proyectos en ejecución o de inicio inminente en este semestre, como la prolongación de la autovía de la Costa da Morte y de la VAP Tui-A Guarda, el desdoblamiento de un tramo de la carretera Brión-Noia para convertirlo en autovía y el inicio de las obras de la futura vía rápida Nadela-Sarria.

En la actualidad, solo en vías de altas prestaciones, la Xunta tiene en marcha actuaciones por valor de 170 millones de euros para proporcionar a la ciudadanía vías con el sello Galicia Calidade en la búsqueda de mejores comunicaciones en la comunidad autónoma. Con estas actuaciones, se prevé elevar hasta el 85% el porcentaje de población gallega que reside a menos de 15 minutos de una vía de altas prestaciones.

Puesta en servicio

El tramo se pondrá en servicio mañana miércoles 22. En concreto, el sentido Pontevea-Santiago abrirá a las 9.30 horas. En lo que respecta al otro sentido, Santiago-Pontevea, la apertura será a las 12.30 horas, una vez retirados los elementos de seguridad instalados con motivo del corte de tráfico en el enlace de Os Verxeles.

Los vehículos que deseen utilizar el enlace de A Ramallosa podrán hacerlo en todos los sentidos desde las 9.30 horas.

Un día histórico

La alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, aseguró que "hoy es un día histórico para Teo. Se puede decir alto y claro que hoy formamos parte, más que nunca, de la Galicia vertebradora de la Administración Rueda. Esta autovía va a permitir mejorar y facilitar las conexiones con nuestro municipio".

Agradeció a la Xunta de Galicia "por cumplir sus promesas y darle continuidad a la AG-59". Recordó que en 2018 un acuerdo plenario de la anterior Corporación pedía que no hubiese salidas ni dobles enlaces por entender que eso generaría problemas de tráfico.

"Nosotros, en 2023, tras hablar con los vecinos y con los empresarios de Teo solicitamos justo lo contrario, las salidas y los dobles enlaces, ya que, evidentemente, será un claro avance que repercutirá directamente en el desarrollo económico local, impulsando más nuestro tejido industrial, que se verá reforzado por el futuro polígono industrial", explicó la regidora.

Además, añadió, "repercutirá, cómo no, en la vida diaria de los vecinos, ya que con este nuevo tramo habrá más fluidez de tráfico, se reducirán los tiempos de desplazamiento y el gasto de combustible".

Un paso importante para el futuro de A Estrada

Por su parte, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, coincidió con su homóloga y señaló que "para nós é o primeiro paso cara un día histórico, que será cando a autovía chegue á nosa vila".

La apertura de este nuevo tramo, añadió, "é un paso importante para o futuro da Estrada" ya que acortará el tiempo de comunicación con la capital de Santiago "e sitúa ao noso concello no mapa".

Agradeció además el impulso de esta infraestructura por parte de la Xunta de Galicia, "e especialmente ao presidente, Alfonso Rueda, que dende o primeiro momento creu que A Estrada necesitaba desta vía de alta capacidade gratuíta".