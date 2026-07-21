LECER
Arzúa Viva volve con xogos, obradoiros e actividades para todos os públicos
A cita é o domingo na Carballeira de Santa María a partir das 17.00 horas
Redacción
A Carballeira de Santa María, situada detrás do pavillón polideportivo de O Cruceiro, acollerá este domingo, 26 de xullo, a décimo novena edición do programa Arzúa Viva, con actividades de lecer e actuacións para público infantil e a mocidade.
De 17.00 a 21.00 horas haberá inchables, obradoiros, xogos tradicionais de madeira e outras moitas actividades recreativas, como un fotomatón e un touro mecánico. Ademais, a partir das seis da tarde terá lugar un espectáculo de monicreques. Como remate celebrarase a Festa da Escuma.
Arzúa Viva é unha iniciativa do Departamento de Cultura do Concello de Arzúa, e a asistencia a todas as actividades é totalmente de balde e de acceso libre.
O concelleiro de Cultura, José Luís García, anima a todas as familias "a participar nesta xornada pensada para o desfrute de todas e de todos con actividades que buscan o entretemento e pasalo ben, mais tamén a convivencia entre veciñas e veciños nun ambiente festivo e de lecer".
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