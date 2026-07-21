De Boiro a Nueva York con un piano y muchas historias

De Boiro a Nueva York. Elsa Muñiz, pianista y compositora boirense, ha sido seleccionada por Sounds from Spain para participar en la Latin Alternative Music Conference 2026 en la ciudad de Nueva York. Este encuentro es uno de los principales acontecimientos internacionales dedicados a la industria musical latina e iberoamericana que reúne año tras año a diferentes festivales, agencias y profesionales del sector musical. Esta selección es, para Elsa, "una oportunidad muy importante que se recibe con mucha ilusión, es un sueño que me ayuda a seguir motivada".

Elsa presentará su espectáculo de Pianotelling, un concepto propio que ya supera los 4 millones de reproducciones en plataformas digitales y que continúa creciendo. Durante el último año, la pianista boirense ha llevado su espectáculo a diferentes escenarios de España, consolidando un espectáculo basado en la conexión entre música, palabra e imagen que trasciende el concepto tradicional de concierto instrumental.

'Pianotelling', el arte interdisciplinar

Pianotelling es un formato creado por la propia Elsa, una experiencia artística que mezcla las composiciones originales para piano con relatos e imágenes. En palabras de su creadora: "Cada composición nace de una historia real y el público descubre esa historia mientras escucha la música. Antes de tocar cuento un microrrelato que surge de una historia personal". El concepto nace en 2018 con su álbum Memories, incorporando nuevas disciplinas como la literatura, los caligramas y la creación audiovisual, y los temas que trata son muy variados: "La pérdida de un ser querido, la toma de decisiones importantes, el miedo a la incertidumbre, la valentía... Temas con los que la gente se puede sentir completamente identificada".

La pianista Elsa Muñiz interpretando 'Presentimiento' / Cedida

La idea, explica, parte de la mezcla de sus dos pasiones: escribir y componer. Las composiciones de piano no tienen letra, así que Elsa opta por estas historias con el objetivo de conectar al público con ellas y de "acercar la música instrumental a toda la gente, ya que es un género que, a veces, cuesta que llegue a todos los públicos".

Su trayectoria

Elsa empieza a tocar el piano desde muy pequeña, recibiendo sus primeras clases con tan solo 6 años antes de comenzar sus estudios de música en el Conservatorio de Ribeira. Más tarde estudió en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, ampliando su formación posteriormente en la Universidad de Música Fryderyk Chopin de Varsovia, donde realizó sus estudios de posgrado. Su trayectoria se centra en la creación de música original para piano y entre sus proyectos destaca Presentimiento, una iniciativa realizada conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con una puesta en escena impactante sobre una batea de la ría de Arousa.

Otro proyecto que destaca es New Beginnings, su último libro-disco que acaba de presentar en Barcelona y Pontevedra: "Está genial poder componer, pero cuando lo llevas al directo y ves cómo la música conecta con la gente... Es vitamina para seguir creando", resume.

Con esta participación en Nueva York, Elsa Muñiz da un nuevo paso en la proyección internacional de un proyecto artístico que continúa creciendo sin perder su esencia. El Pianotelling cruzará ahora el Atlántico con el objetivo de seguir demostrando que la música instrumental también puede emocionar a través de las historias.