Lalín suma ao patrimonio público unha obra de Laxeiro no trixésimo cabodano do seu artista máis universal
O autor fíxoa en 1985 no marco das mobilizacións que tiñan lugar en Santiago para pedir unha Facultade de Belas Artes para Galicia
O pianista Miguel Matamoro describiu musicalmente e a través da improvisación algunhas das pinturas de Xosé Otero Abeledo
O Concello de Lalín rendeulle este martes unha homenaxe a un dos seus persoeiros máis ilustres, o pintor Xosé Otero Abeledo Laxeiro, coincidindo co trixésimo aniversario do seu pasamento, cun programa que puxo en valor o legado dun dos grandes renovadores da pintura galega do século XX.
Os actos, organizados polo Concello en colaboración coa Fundación Laxeiro e o músico Miguel Matamoro, comezaron ao mediodía coa ofrenda dunha coroa de loureiro ao pé da escultura de Laxeiro, situada na rúa Observatorio.
Foi realizada polo alcalde, José Cespo; a edil de Cultura, Begoña Blanco; o artista Damián Paío; o gaiteiro Plácido Rozas (autor da Muiñeira de Laxeiro); e a técnica de Cultura, Lucía Espiño.
Pola tarde desenvolveuse o acto institucional no Museo Municipal Ramón María Aller, ao que asistiron o alcalde, José Crespo Iglesias; o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o deputado provincial Jorge Cubela; Manuel Quintana Martelo, presidente da Real Academia Galega de Belas Artes; Antón Castro, crítico de arte; e o director da Fundación Laxeiro, Carlos García.
No transcurso do acto formalizouse a doazón ao Concello dunha obra de Laxeiro por parte dos fillos de Antonio Santomé Lalín e María do Carme González Donsión, que pasa a incrementar o patrimonio artístico municipal e a reforzar a presenza da obra do artista universal na súa vila natal. A familia estivo representada no acto por Alfonso Santomé.
Trátase da obra Belas Artes pra Galicia!, datada en 1985: un busto dun personaxe con tres caras, unha frontal e dous aos lados, con ombreiros anchos dos que parten uns brazos longos, que se xuntan, entrelazando as mans.
Está feita por tintas de cor sobre cartolina, mide 70 por 50 centímetros e foi certificada polo comité artístico da Fundación Laxeiro a finais de xuño, tras examinala.
A obra foi realizada a petición de Antonio Santomé Lalín, persoa que trataba habitualmente con Laxeiro por motivos profesionais, ao ser traballador nunha sucursal bancaria en Lalín.
Unha das súas fillas, Beatriz, cursaba estudos de Artes e Oficios en Santiago no momento no que comezaron unhas mobilizacións para pedir unha Facultade de Belas Artes en Galicia. Por ese motivo pedíronlle a Laxeiro que os apoiara, e o artista realizou esta obra. Por iso figura nela a lenda Belas Artes pra Galicia!
O acto pechouse cun concerto do pianista Miguel Matamoro, que interpretou o proxecto Écfrase, unha proposta musical que dialoga coa obra de Laxeiro a través da improvisación pianística.
Unha experiencia intersensorial inspirada en Laxeiro
Miguel Matamoro ofreceu unha experiencia sonora única: un concerto de piano inspirado na obra de Laxeiro, describindo a través da improvisación algunhas das súas pinturas nunha interacción suxestiva entre o mundo visual e o mundo sonoro.
O concerto, dunha hora de duración, incluiu composicións propias e explorou espazos sonoros que se constrúen de maneira progresiva, nun proceso creativo que establece paralelismos coa pintura abstracta.
A proposta lembra as conexións históricas entre música e arte visual —como as soñadas por Schönberg e Kandinsky— e pretende achegar ao público unha lectura contemporánea da obra de Laxeiro, renovador fundamental da plástica galega.
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