Luz verde ambiental a una planta de desmantelamiento naval en el puerto de Brens

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes el anuncio de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, por el que se da publicidad a la resolución que otorga la autorización ambiental integrada a una planta de desmantelamiento naval e industrial en el puerto de Brens, en Cee.

Se trata de una instalación promovida por la empresa Brokenboats, que pretende poner en marcha una planta de despiece naval y aprovechamiento de las diferentes piezas y residuos obtenidas.

Diferentes tonelajes

El proyecto contempla el desguace de buques de hasta 120 metros de eslora y de diferentes tonelajes, incluso de más de 500 GT, siempre que no superen la longitud indicada.

La planta se complementará con oficinas, almacén, aseos y duchas, que serán habilitados en varias casetas prefabricadas que constituirán los "edificios sociales". Además, la instalación contará con varias zonas de trabajo, algunas de ellas situadas en la lámina de agua.