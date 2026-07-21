CEE
Luz verde ambiental a una planta de desmantelamiento naval en el puerto de Brens
La instalación contempla el desguace de buques de hasta 120 metros de eslora y más de 500 GT
J. M. Ramos / E. P.
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes el anuncio de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, por el que se da publicidad a la resolución que otorga la autorización ambiental integrada a una planta de desmantelamiento naval e industrial en el puerto de Brens, en Cee.
Se trata de una instalación promovida por la empresa Brokenboats, que pretende poner en marcha una planta de despiece naval y aprovechamiento de las diferentes piezas y residuos obtenidas.
Diferentes tonelajes
El proyecto contempla el desguace de buques de hasta 120 metros de eslora y de diferentes tonelajes, incluso de más de 500 GT, siempre que no superen la longitud indicada.
La planta se complementará con oficinas, almacén, aseos y duchas, que serán habilitados en varias casetas prefabricadas que constituirán los "edificios sociales". Además, la instalación contará con varias zonas de trabajo, algunas de ellas situadas en la lámina de agua.
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