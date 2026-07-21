Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro de ProtonterapiaCottolengoCelebración EspañaPregón ApóstolBorja IglesiasCarreira Pedestre
instagram

CEE

Luz verde ambiental a una planta de desmantelamiento naval en el puerto de Brens

La instalación contempla el desguace de buques de hasta 120 metros de eslora y más de 500 GT

La planta se ubicará en el puerto de Brens, en Cee.

La planta se ubicará en el puerto de Brens, en Cee. / Concello de Cee

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. M. Ramos / E. P.

Cee

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes el anuncio de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, por el que se da publicidad a la resolución que otorga la autorización ambiental integrada a una planta de desmantelamiento naval e industrial en el puerto de Brens, en Cee.

Se trata de una instalación promovida por la empresa Brokenboats, que pretende poner en marcha una planta de despiece naval y aprovechamiento de las diferentes piezas y residuos obtenidas.

Diferentes tonelajes

El proyecto contempla el desguace de buques de hasta 120 metros de eslora y de diferentes tonelajes, incluso de más de 500 GT, siempre que no superen la longitud indicada.

Noticias relacionadas y más

La planta se complementará con oficinas, almacén, aseos y duchas, que serán habilitados en varias casetas prefabricadas que constituirán los "edificios sociales". Además, la instalación contará con varias zonas de trabajo, algunas de ellas situadas en la lámina de agua.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las nuevas conexiones nacionales de Lavacolla permitirán viajar a Italia por 30 euros
  2. Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero de las Festas do Apóstolo 2026
  3. Cambio de tiempo en Santiago: MeteoGalicia alerta de fuertes precipitaciones este lunes
  4. Piden cuatro años de prisión para un policía urbanístico de Santiago por falsificar el informe de una obra en Fontiñas
  5. El cementerio gallego que opta a ser el mejor camposanto de España: 'Una nueva forma de entender los espacios funerarios
  6. Excarcelan a un hombre tras chocar su coche contra un camión aparcado en Santiago
  7. Santiago celebra en la Plaza Roxa el Mundial de España
  8. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día

Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en Málaga

Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en Málaga

Luz verde ambiental a una planta de desmantelamiento naval en el puerto de Brens

Luz verde ambiental a una planta de desmantelamiento naval en el puerto de Brens

El déficit comercial aumenta un 16,6% hasta mayo

El déficit comercial aumenta un 16,6% hasta mayo

O rei Afonso IX e a dama italiana regresan a Camariñas nunha viaxe a través da historia

O rei Afonso IX e a dama italiana regresan a Camariñas nunha viaxe a través da historia

Desarticulado el entramado criminal 'El tren de Aragua' por robos con violencia y tráfico de drogas

Desarticulado el entramado criminal 'El tren de Aragua' por robos con violencia y tráfico de drogas

Ya es oficial: estos son los dos festivos locales de Santiago para el 2027

Ya es oficial: estos son los dos festivos locales de Santiago para el 2027

Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago, en directo: Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero

Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago, en directo: Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas
Tracking Pixel Contents