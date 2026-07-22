250 piragüistas para la Regata Provincial de Ames

El deporte se da cita en Ames este fin de semana. Un total de 250 deportistas se reunirán este sábado 25 de julio a las 16.00 horas para disputar la segunda edición de la Regata provincial de Ames, que forma parte del V Circuito Deputación de A Coruña de Piragüismo en aguas tranquilas.

Antes de la regata, otros 40 deportistas participarán a partir de las 12.00 horas en el Descenso do Tambre Concello de Ames, bajando por las aguas que fluyen desde Portomouro hasta la Playa Fluvial de Tapia.

La concelleira de Deportes, Susana Señorís, se muestra muy contenta por "poder potenciar este deporte, que no noso Concello está promovido polo Club Ribeiras do Tambre e que este ano cumpren 40 tempadas”. Además, hizo hincapié en la puesta de valor del área recreativa de Tapia con estas dos competiciones, así como en la gran importancia que tiene el piragüismo para Ames.

Regata Provincial

La competición provincial está formada por seis regatas, siendo la primera de ellas la que tuvo lugar el pasado sábado 4 de julio, en A Coruña. La segunda prueba será la que se celebre en la playa fluvial de Tapia. El circuito mantiene su apuesta por las categorías de formación, con piragüistas desde la categoría de prebenjamín hasta la de cadete. Los competidores de todas las categorías tendrán que recorrer una distancia de 1.500 metros. El objetivo de la competición es incentivar el deporte federado de base, poniendo en valor el piragüismo a la vez que se promueve la provincia a través de la actividad deportiva.

Cartel de la Regata provincial Ames / Cedida

Descenso del Tambre

Por otra parte, el XXXV Descenso del Tambre será una competición amistosa para las categorías juvenil, sénior y veterana. En la prueba podrán participar embarcaciones de K-1 y C-1, que recorrerán una distancia de 5.400 metros de descenso.