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Ames aprueba la concesión de 30.000 a dos asociaciones para la promoción del comercio local

Las asociaciones beneficiarias son la Xuntanza de Empresarios de Ames y la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial de Milladoiro

Cartel promocional de las ayudas de promoción al comercio

Cartel promocional de las ayudas de promoción al comercio / Concello de Ames

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Iker Cotón

El Concello de Ames aprobó el pasado 2 de julio la concesión de ayudar relativas a la promoción del comercio local por valor de más de 30.000 euros para dos asociaciones. Estas subvenciones tienen como objetivo la promoción y el desarrollo de actividades de las asociaciones comerciales registradas en el municipio. Las asociaciones beneficiarias son la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) y la Asociación de Empresarios do Parque Empresarial do Milladoiro, entre las que se repartirán un total de 30.810,83 euros.

El objetivo que se persigue con esta línea de ayudas es la aproximación del comercio de Ames al mayor número posible de clientes, utilizando estas dos asociaciones como instrumento para mejorar la calidad de la actividad comercial del municipio.

Objetivos de las subvenciones

La Concellaría de Promoción Económica de Ames trabaja en la dinamización y el fortalecimiento del comercio local. Otro de los objetivos se basa en el fomento de una mejora estable del comercio dentro del municipio, jugando el Concello de Ames un papel secundario en favor de estas dos asociaciones tanto en la elección del tipo de actividades a realizar como en su puesta en práctica.

Para la consecución de estos objetivos, desde la Concellaría establecen como objetivos secundarios primar las actividades abiertas al comercio en general y lograr el autofinanciamiento de las entidades. La concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, destaca que “esta liña de axudas ten como obxectivo axudar e impulsa ao comercio local, destinando unha subvención directa aos colectivos de comerciantes e profesionais particulares do concello. Deste xeito, poderán ter máis recursos e facilidades para continuar impulsando a actividade económica de Ames, reforzando así o tecido empresarial xunto coa oportunidade de crear emprego para a veciñanza amesá”.

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Reparto de las ayudas

La Xuntanza de Empresarios de Ames recibirá 24.453,22 euros, mientras que la Asociación de Empresarios do Parque Empresarial do Milladoiro dispondrá de 6.357,61 euros. En la actualidad, se ha aprobado un pago anticipado del 50% de la cuantía total a cada una de las dos asociaciones.

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