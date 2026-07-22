La cantera de la pesca deportiva de Galicia: 70 niños de Silleda descubren el río con el campeón del mundo David Arcay

Un río con agua limpia y fresca, una generosa población de truchas y una buena dosis de paciencia. Es todo lo que se necesita para iniciarse en el mundo de la pesca fluvial, una actividad que practican esta temporada 48.450 gallegos y en la que, tras años de falta de relevo generacional, empiezan a verse de nuevo algunos jóvenes con la caña en la mano. Menos de los que deberían, pero más que los últimos años atrás. Eso sí, la nueva hornada de pescadores poco o nada tiene que ver con la de sus padres o abuelos, porque traen incorporado en su ADN una mayor conciencia ambiental, lo que significa practicar la pesca sin muerte.

A la pesca fluvial todavía le queda mucho camino por andar en Galicia para que recupere su popularidad en el pasado. Pero mientras, toca intentarlo. Y buena parte del éxito pasa por combatir el ocio actual de la juventud, basado en la tecnología y el exceso de oferta, para orientarlo hacia la naturaleza y el aire libre. Y con ese objetivo, la Federación Galega de Pesca puso en marcha en 2018 las Escolas de Pesca, una iniciativa en colaboración con la Xunta a través de la que el cinco veces campeón del mundo de pesca de mosca, el coruñés David Arcay, imparte clases a niños y niñas por toda Galicia.

Aquí no se trata de conseguir jóvenes para competir ni de que de repente todos cambien la consola, el fútbol o el ajedrez por la pesca. El objetivo es mucho más humilde: darles a conocer un mundo que tienen a la puerta de casa, que forma parte de la historia de Galicia y que tiene muchísimas virtudes educativas que tiene que ver con la paciencia, la relajación, la tolerancia a la frustración... "Estas escuelas son como una semilla, para que los más jóvenes se interesen y cojan afición por la pesca sin muerte", explica el propio Arcay. "Es un deporte que suele transmitirse de generación en generación y que les gusta mucho a los niños".

Cartel de las Escolas Galegas de Pesca 2026 / Cedida

Arcay: "Las nuevas generaciones tienen más naturalizada la conservación de especies"

Este año 2026 hay una decena de Escolas de Pesca programadas, pero entre ellas, la octava, celebrada este martes en Vila de Cruces (Pontevedra), fue muy especial.

Allí, en el área recreativa de A Carixa, en el río Deza, se reunieron un total de 70 peques del Campamento Concilia de Silleda, que escucharon una charla de Arcay sobre la importancia de preservar el medio ambiente, la relevancia de los ecosistemas fluviales, la flora y la fauna que los habita, así como del mundo de la pesca y las truchas.

Después tocó clase práctica de lance y otras nociones básicas, para finalmente ponerlo en práctica en el río. Arcay pisó río para hacer una exhibición y no tardó en capturar algunas truchas que volvieron pronto al agua, como exigían los pequeños. "Las nuevas generaciones ya tienen más naturalizada la conservación de especies", celebra Arcay, firme defensor de la captura y suelta.

Implicación de Xunta, concellos de Silleda y Vila de Cruces y del club Río Deza

Pero la Escola de Pesca del Deza con los niños de Silleda y Vila de Cruces tuvo algo más: la visita de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, así como representantes de ambos ayuntamientos ribereños, dos concellos, los de Silleda y Cruces, muy implicados con la pesca fluvial. De hecho, el tramo donde se realizó la jornada, el coto sin muerte de Carboeiro, pasa por ser uno de los mejores de Galicia, además de tener una gestión ejemplar.

En esto tiene mucho que ver el CPD Río Deza, el club de pesca deportiva encargado del tramo y que también tuvo a varios de sus representantes en A Carixa. Este club, con campeones a nivel gallego y nacional y socios mundialistas en la pesca deportiva, también organiza jornadas y fomenta la pesca entre los más jóvenes.

Una labor que comparte con la Federación Galega de Pesca y con la propia consellería. Ángeles Vázquez puso en valor estas escuelas y recordó que la Xunta, para fomentar la pesca entre los jóvenes, hizo gratuitas las licencias de pesca para menores de 18 años e incluso los de menos de 14 están exentos y pueden pescar sin ellas acompañados de un adulto. También habilitó líneas de ayuda para las sociedades de pesca, el cuidado de los cotos o la limpieza de cauces.

Vázquez animó a los jóvenes a adentrarse en el mundo de la pesca fluvial para probar una experiencia enriquecedora y saludable y agradeció la implicación de David Arcay, que aunque no tenga tanta relevancia pública como los futbolistas, a nivel deportivo consiguió el mismo éxito que Ferrán Torres con su gol a Argentina. Solo que Arcay lo hizo cinco veces.