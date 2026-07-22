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Luz verde del Gobierno a una modificación de obra por 242.000 euros para terminar el último tramo de la autovía A-54 de Santiago a Lugo

El Consejo de Ministros aprueba una tercera modificación contractual para avanzar en la autovía A-54, que suma ya tres décadas de obras

Obras de la A-54 a la altura de Arzúa

Obras de la A-54 a la altura de Arzúa / Jesús Prieto

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Martín García Piñeiro

Martín García Piñeiro

Santiago

El Consejo de Ministros ha autorizado una modificación del contrato de obras de la autovía que unirá Santiago y Lugo (A-54), una de las que acumula más retraso y que sigue pendiente de completar el tramo final, que une Arzúa con Melide. Precisamente para darle el impulso final a ese tramo, el Gobierno da luz verde a una modificación de crédito por 242.722 euros.

Se trata de la tercera modificación de estas características que sufre una obra que lleva 30 años en marcha para completar sus poco más de 93 kilómetros, acumulando una de las demoras más importantes de la red viaria estatal en toda España.

De hecho, sigue pendiente de inaugurar el último tramo de la A-54, entre Melide y Arzúa, después de que a comienzo de 2025 el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciase que la autovía estaría completa a finales de ese año, cuestión todavía sin llevarse a cabo. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, apuntó recientemente hacia el horizonte de septiembre-octubre.

La primera modificación de crédito incrementó el contrato en 1.938.491,81 euros en el año 2021 y rediseñó 3,5 kilómetros dentro en la zona de la Serra do Careón, siendo un cambio de trazado muy relevante por motivos medioambientales, de ahí el elevado importe.

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