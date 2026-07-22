O Ministerio de Cultura entra no Padroado da Fundación Rosalía de Castro
A Fundación encárgase da promoción e difusión da obra de Rosalía de Castro, ademais da conservación e xestión da Casa-Museo
Iker Cotón
A Fundación Rosalía de Castro acaba de anunciar que o Ministerio de Cultura entra a formar parte do Padroado que rexe a organización. Deste xeito, o Ministerio colaborará coa organización privada sen ánimo de lucro encargada de promover e difundir a memoria da poeta e da súa familia, de xestionar a súa Casa-Museo, así como de organizar as actividades culturais.
O Padroado que rexe a Fundación Rosalía de Castro está presidido polo escritor, profesor e académico Anxo Angueira. Ademais, está integrado por diferentes institucións e figuras da cultura galega entre as que destacan a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e a Real Academia Galega, entre outras.
Durante unha visita á Casa-Museo de Rosalía de Castro na Matanza (Padrón) o pasado ano, o ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciou o apoio do Ministerio de Cultura á Fundación Rosalía de Castro para impulsar o proxecto de rehabilitación do Edificio Murguía, unha das construcións que integran o conxunto museístico e que era coñecida anteriormente como Centro de Estudos Rosalianos.
A Fundación Rosalía de Castro
A Fundación Rosalía de Castro foi constituída en 1947 en Santiago de Compostela co obxectivo inicial de recuperar e restaurar a Casa da Matanza, onde viviu e faleceu a autora, e convertela nun museo. A Casa-Museo de Rosalía de Castro abriu as súas portas en 1971 grazas á colaboración de particulares e entidades, tanto de Galicia como da diáspora galega. Desde entón permaneceu aberta, dedicada a promover e difundir o legado e a memoria de Rosalía de Castro.
Ademais das xa citadas, o resto de institucións que integran a Fundación son os concellos de Santiago de Compostela e Padrón, as universidades de Santiago de Compostela, da Coruña e de Vigo, o Museo do Pobo Galego, o Museo de Pontevedra e o Seminario de Estudos Galegos. A elas súmase agora o Ministerio de Cultura.
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