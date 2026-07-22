Rescatan a una mujer tras caer desde un puente al río Anllóns en Coristanco

Una mujer tuvo que ser rescatada y evacuada en camilla tras caer al río Anllóns desde un puente en la parroquia de Verdes, en Coristanco.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 19.35 horas del martes a través de la llamada de un particular, que informaba de que la accidentada presentaba una posible fractura en una pierna.

De inmediato, se activó un operativo en el que participaron el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Ponteceso, los Bomberos de Carballo, la Guardia Civil y los efectivos de Protección Civil de Coristanco.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia comprobaron que la herida permanecía sobre una roca en el cauce del río, por lo que fue necesario evacuarla en camilla para trasladarla hasta la ambulancia, en la que fue trasladada al centro hospitalario de referencia.