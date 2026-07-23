Ames celebra el Día de Galicia
La playa fluvial de Tapia se llamará Maximino Viaño en homenaje al que fue su cronista oficial
Lo anunció el alcalde Blas García en el acto de entrega de la Medalla del Concello al grupo Maianas
Actuó Felisa Segade y presentó Paula Señarís
La playa fluvial de Tapia pasará a denominarse Playa Fluvial Maximino Viaño, como reconocimiento al que fue cronista oficial de Ames, fallecido en diciembre de 2024. Así lo anunció este jueves el alcalde de Ames, Blas García, durante el acto institucional del Día de Galicia, celebrado en el Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, en el que el Concello entregó su Medalla al grupo musical Maianas en reconocimiento a casi dos décadas de trayectoria musical.
«Será unha forma de que o seu nome permaneza unido para sempre a un dos espazos máis queridos e máis vividos do noso municipio. As sociedades medran cando son capaces de lembrar e agradecer ás persoas que deixaron unha pegada fonda na vida colectiva», afirmó García sobre Viaño, que en 2020 fue reconocido también con la Medalla de Ames.
El acto del Día de Galicia, que abrió la cantante y pandereteira Felisa Segade y presentó la periodista y escritora Paula Señarís, reunió a la Corporación municipal, a representantes del tejido asociativo y a vecinos del municipio. Como es habitual, antes de la entrega de la distinción intervinieron los portavoces de los cuatro grupos políticos, que coincidieron en reivindicar la cultura y la identidad gallegas.
La portavoz de Espazo Común, Luísa Feijóo, aseguró que «Galicia é unha forma de entender a vida» y destacó que Maianas «tamén fan país». Por su parte, la portavoz del BNG, Escarlata Pampín, defendió que «a nosa lingua é moito máis ca un instrumento de comunicación» y definió al grupo como «referentes para as nosas nenas».
Desde el Partido Popular, Olivia Agra subrayó que «conservar a identidade non significa pecharse, senón ofrecer ao mundo aquilo que nos fai singulares», mientras que el portavoz socialista, Víctor Fernández, recordó que «o Día de Galicia construímolo todos os días» y agradeció a las cantareiras su compromiso con la música y la cultura en gallego.
"Galicia soa tamén con acento de Ames"
La jornada sirvió también para rendir homenaje a Maianas, formación creada en Ames en 2007. Durante su intervención, Blas García destacó que el grupo ha sabido unir tradición e innovación y resumió su legado con una frase cargada de simbolismo: «O seu maior éxito foi conseguir que moitas persoas volveran mirar a música tradicional con orgullo. Que Galicia soase tamén con acento de Ames».
Tras recoger la distinción, las integrantes de la formación recordaron sus inicios en la Casa da Cultura de Bertamiráns y reafirmaron su compromiso con la música de raíz. «A nosa música non se esquece da raíz tradicional. Fala da terra, da amizade e do amor, sempre coa responsabilidade de coidar a nosa música e seguir cantando en galego», señalaron.
El acto concluyó con la interpretación del himno gallego a cargo de Felisa Segade, acompañada por las homenajeadas.
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