Arde un coche en la AP-9 y las llamas provocan un incendio forestal en Padrón

Un incendio forestal se ha declarado este jueves en el monte Meda, en Padrón, después de que las llamas de un vehículo incendiado alcanzasen la masa forestal. El GES de Padrón fue movilizado esta tarde por el incendio de un turismo en el kilómetro 92 de la AP-9, a la altura del polígono de la Picusa y muy próximo a la salida de la autovía.

El fuego se originó en un BMW averiado y se propagó al monte que se encuentra en sentido sur de la vía, en la parte alta del polígono industrial. Hasta la zona se desplazaron los bomberos, que trabajan en las labores de extinción junto con un helicóptero.

El vehículo quedó completamente calcinado y el incendio ha provocado retenciones de varios kilómetros en la AP-9.