Más de 600 kilos de pulpo, vino y conciertos: la Fiesta de Interés Internacional a una hora de Santiago que arranca este viernes

Si hay un plato emblemático de la cocina gallega, ese es el pulpo. Este cefalópodo suele estar presente en los menús de todos los restaurantes de la autonomía, que lo preparan casi siempre á feira, con su correspondiente pimentón y su aceite.

Pero pocos saben que esta tradición nació en una villa situada a menos de una hora de Santiago que lleva siendo, desde el siglo XVII, el epicentro del oficio de los pulpeiros y las pulpeiras. Allí arrancará a partir del 24 de julio una de las mayores fiestas gastronómicas dedicadas a la receta, en la que se prepararán más de 600 kilos de pulpo y se sucederán los conciertos, los pasacalles y las actividades de animación infantil durante 17 días seguidos.

Hablamos de la Fiesta del Pulpo de O Carballiño, un municipio que se ha propuesto este año batir un récord mundial con una pulpeirada de dimensiones astronómicas. Si bien esta se celebrará el martes 4 de agosto y habrá que esperar al día 9 para disfrutar del evento más grande, será mañana cuando dé comienzo esta tradicional fiesta gallega declarada de Interés Turístico Internacional, que abrirá boca con otro producto igual de querido: el vino.

Preparación de las raciones en la Festa do Pulpo de O Carballiño. / BRAIS LORENZO

Así será la Fiesta del Pulpo de O Carballiño 2026, una fiesta histórica dedicada a la gastronomía gallega

La Fiesta del Pulpo de O Carballiño reúne cada año a cientos de personas que buscan un plan gastronómico y musical para el fin de semana o las vacaciones. Se trata de una cita histórica -este 2026 celebra su edición número 64-, en la que se ofrecen diversiones para grandes y pequeños alrededor del producto estrella del municipio ourensano, principalmente en su Praza Maior.

Allí precisamente será donde empiece este 24 de julio el programa de este año con la III Mostra de Viño do Carballiño. Desde las 20.00 horas y hasta la medianoche del domingo 26, los visitantes podrán degustar vinos con D.O. Ribeiro y bailar al son de artistas como Feitizo de Pau, Zeltia Irevire y la Banda de Gaitas e Danza do Irixo, que dinamizará el último día de la muestra con sus melodías tradicionales.

El lunes 27 de julio comenzará la Semana Grande para los Pequeños, en la que los niños serán los protagonistas. El calendario infantil empezará fuerte con la fiesta del agua y seguirá el martes con la de la espuma, el miércoles con el concierto de Tacrolimus (20.30 horas) y el jueves con la Fiesta Holy (18.00 horas). Además, el 29 de julio habrá una yincana infantil (18.00 horas) y el 30 de julio un espectáculo en la Biblioteca Municipal (12.00 horas).

Salvo este último, todas las actividades tendrán lugar en la Praza da Veracruz, donde sonarán el viernes 31 los temas más emblemáticos de Burning (22.30 horas). El grupo rock de los 70 dará paso el sábado a Carlos Bao & 80 Razones y a Lo mejor del Último, que completarán este maratón musical con Hechizo de Nora y Nizam (2 de agosto, 20.00 horas) y los clásicos Amigos do Acordeón de Celanova (3 de agosto, 20.30 horas).

El martes 4 de agosto será una fecha a resaltar en el programa y un momento perfecto para hacer una escapada gastronómica desde Santiago. A las 20.00 horas y en la Praza Maior, los pulpeiros de la zona tratarán de batir su Récord Guiness de la tapa más grande del mundo cocinando más de 600 kilos de ese cefalópodo acompañados de la música de DJ Tibu y Os Serandeiros.

La próxima gran cita será el domingo 9 de agosto, cuando O Carballiño culmine sus fiestas con todo un despliegue de raciones y espectáculos. Pero, antes, todavía habrá lugar para la jarana: entre el miércoles 5 y el viernes 7 se proyectará Lúas do setembro y actuará la Banda de Gaitas Os Catro Ventos y el Septeto Nabori. Además, el sábado a las 18.00 horas tendrá lugar la conocida Fiesta de las Camisetas.

Dos jóvenes se sacan un 'selfie' con la tapa gigante de pulpo que se prepara en O Carballiño. / BRAIS LORENZO

El día grande con degustaciones, artesanía y queimada

Durante los 16 días anteriores, convendrá reservar un poco de energía para disfrutar de la máxima expresión del festejo, que alcanzará su clímax el segundo domingo de agosto. El pistoletazo de salida será a las 11.00 horas, con charangas, puestos de artesanía y raciones de pulpo para degustar en los bancos que se habilitarán en el parque municipal.

Feitizo de Pau, Catro Ventos, As Mainas, Feixoada y Oviravar, entre otros, alegrán la tarde, en la que también se organizará una queimada. El broche lo pondrá por la noche la orquesta Chanel en la Praza Maior, donde se despedirá el festejo al ritmo de la verbena.