Maianas: "Se a música galega nunca estivo denigrada é grazas a todos os grupos que abriron camiño"
Recibirán a Medalla do Concello de Ames este xoves no Pazo da Peregrina
Iker Cotón
A música tradicional galega está máis viva que nunca. O grupo musical Maianas recibirá este xoves 23 de xullo a Medalla do Concello de Ames no Pazo da Peregrina, con motivo das celebracións do Día de Galicia. Esta agrupación de 5 mulleres leva preto de 20 anos facendo vibrar ao público tanto con composicións propias como con temas tradicionais. Inés Suárez, integrante de Maianas, define o proxecto "como un grupo de amigas que no seu día se xuntou para facer o que mellor se lles daba, que era cantar e un día deu un paso máis. Entón empezamos a compoñer nós, a meter a guitarra como elemento máis identificativo noso".
Profetas na súa terra
Son galardonadas en Ames, na súa casa, que está moi presente nas súas cancións: "Somos do Val da Maía. Os habitantes da Maía, do Val, eran os maiáns ou as maianas. Nós collimos ese nome e intentamos levar o nome de Ames por onde imos". Un premio como este, para Inés, "é un orgullo, un recoñecemento ao que intentamos facer e o recoñecemento na casa sempre ten un valor especial".
Vinte anos de música dan para moito e, no caso de Maianas, a evolución principal do grupo son as composicións propias: "Non deixamos de facer os temas tradicionais, porque son as que máis gustan, cancións como Palmira, que lle damos unha volta de guitarreo, ou O Sacristán de Coímbra... Pero o cambio principal son as composicións propias". Composicións que xorden nos momentos máis imprevistos, por exemplo: "Ocórresenos esta melodía no coche e despois levámola ao ensaio e dámoslle forma".
O tradi expande fronteiras
A música tradicional galega racha cos seus límites musicais. Para Inés, é algo importante de cara á evolución deste tipo de música: "A min gústame sempre que non se esqueza o tradi e gústame moito que se faga un rexistro máis moderno, que se achegue a mocidade á música tradicional porque é unha música que ten moitísimo que dar. Hai moita xente nova á que lle gusta a música tradicional e vai a concertos. Iso é un bo síntoma de que a música tradicional está a medrar, está a evolucionar e está a chegar a moita máis xente". Alaba o traballo de artistas como Baiuca que "mete as cancións de toda a vida no miolo da mocidade".
Esta expansión do tradicional vai da man co crecemento da música en galego: "Hai anos tíñannos un pouco máis apartadas para os momentos máis asociados á música tradicional como as Letras Galegas ou o Magosto. Agora mesmo a música galega soa en calqueira momento e iso é grazas a todos os grupos que abriron camiño. Se a música galega nunca estivo denigrada é grazas a todos os grupos que abriron camiño". O certo é que, a día de hoxe, podemos atopar grupos ou proxectos musicais en galego de todo tipo e a xente está máis predisposta a facer outro tipo de plans culturais: "Coñezo moita xente nova á que lle gusta ir a foliadas, cousa que antes era case impensable, grupos como De Ninghures abriron moito campo nese sentido".
Os Castros de Bugallido
Con respecto á medalla deste xoves, aínda non teñen claro con que canción o van celebrar: "Temos moita discusión sobre que canción cantar. Queríamos cantar Palmira, pero non é nosa... Reixoubeiras ten moitas papeletas de gañar". Entre risas, confesa que non quere desvelar a sorpresa. O que si ten claro é quen lle gustaría que recibise este galardón o ano que vén: "Aínda que en Ames temos de todo e somos moi artistas, de tirar outro ano máis polo tradicional eu daríalla á Asociación Os Castros de Bugallido. Eu empecei nos Castros, é unha asociación que leva aí case 50 anos e moita xente empezou na pandeireta por eles, cando ían tocando polas aldeas".
Dos Castros a Baiuca hai un mundo, ou quizais non. Entre a tradición e a innovación, a música galega segue atopando novas voces sen esquecer as súas raíces e Maianas é boa proba diso.
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