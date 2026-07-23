Piden la dimisión del exalcalde de A Baña por usar la tarjeta de movilidad reducida de su madre fallecida

La polémica está servida en A Baña. El regidor del Concello, José Antonio Pereira, pidió esta mañana la dimisión del portavoz popular y exalcalde, Andrés García, por haber utilizado de forma fraudulenta la tarjeta de movilidad reducida de su madre fallecida.

El alcalde de A Baña explicó que, en el mes de junio, el Concello de Pontevedra remitió un mensaje al gobierno de A Baña informando de lo sucedido. Acusan al dirigente del Partido Popular de estacionar en una plaza de movilidad reducida y, posteriormente, habría mentido a la Policía Local de Pontevedra sobre la identidad del propietario de la tarjeta. El exalcalde popular alegó, presuntamente, que había ido a dejar a su madre a un domicilio cercano. Según se expuso durante el pleno, tras discutir con la guardia urbana, Andrés García admitió que dicha tarjeta figuraba a nombre de su progenitora, que falleció en agosto del 2019.

En la sesión ordinaria, el regidor de A Baña definió los hechos como "un uso inmoral e indecente desta tarxeta e do uso de prazas de mobilidade reducida, polo que lle pido que dimita e que non represente máis á veciñanza da Baña”.

No es la primera vez que el José Antonio Pereira solicita la dimisión del portavoz popular. En abril de 2025, el alcalde bañense acusó a Andrés García de un delito de malversación de caudales públicos por la presunta desaparición de cinco móviles del ayuntamiento. El exalcalde negó las acusaciones, asegurando que los teléfonos estaban en las dependencias municipales y fueros utilizados por personal del ayuntamiento.

Pleno ordinario

Además de esta polémica, en el pleno se trataron temas como la ordenanza que regula los precios públicos de la Escuela de Música Tradicional y los días festivos del municipio, que se mantienen los días 22 de enero y el 9 de septiembre. Además, se guardó un minuto de silencio en memoria del vecino fallecido en el incendio de un alpendre la semana pasada.