Rifirrafe en Padrón por las obras de la plaza Ramón Tojo
El portavoz popular critica la "improvisación total" en la ejecución de obras públicas, mientras el alcalde reivindica el esfuerzo inversor de su gobierno frente a 12 años de "abandono" en la etapa popular
Iker Cotón
Las obras en la plaza Ramón Tojo son fruto de polémica en Padrón. El portavoz del Partido Popular de Padrón, Ángel Rodríguez Conde, criticó públicamente la "improvisación total" del gobierno padronés en la ejecución de obras públicas en el núcleo urbano. El edil popular arremete contra las obras de la plaza Ramón Tojo, al asegurar que se trata de "a terceira obra en tres anos". Rodríguez Conde cuestiona la decisión del alcalde de Padrón, Anxo Arca, de construir una fuente "que ninguén pediu" y que, según afirma, ocasionará "un notable prexiuzo a algúns veciños pola proximidade ás fachadas dos edificios, ademais de impedir a utilización da praza para outras actividades". El edil popular recalca, además, que el gobierno padronés "ten abandonadas outras zonas do casco urbano onde as melloras son máis necesarias".
Desde el PP también critican la actuación del cruce de la calle Pérsico con la calle Ferreiros: “A improvisación do goberno obrigou ao Bar Paraíso a suprimir a terraza e pechar esa porta en plena época estival e a piques de comezar as festas do Santiaguiño, co prexuízo económico que iso supón”.
Respuesta del Concello
Desde el gobierno padronés rechazan las acusaciones y aseguran que en la Praza Ramón Tojo lo que se está construyendo es un jardín urbano. Además, explican que, en cuanto a la actuación en la calle Pérsico: "a actuación que se está a executar soluciona un problema histórico de saneamento, ese local que agora se queixa era o que máis insistía na necesidade desa actuación". Añaden que los trabajos consisten en la renovación del saneamiento y del abastecimiento, así como en la pavimentación con piedra y que "o momento de executar este tipo de obras en Galicia é no verán". Anxo Arca concluye diciendo que: "agora Padrón é un municipio no que se rehabilitan edificios e se melloran os espazos urbanos, mentres que durante os 12 anos de gobernos do PP".
- Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
- Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»
- Así será la nueva red de buses de Santiago: nuevas líneas, horarios y precios para conectar la USC con el centro y la estación intermodal
- El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel
- Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
- Pepe Albela, creador de Nordés, lanza el primer whisky gallego de 65 grados a 400 euros la botella
- Un incendio forestal que apunta a intencionado obliga a intervenir a los Bomberos de Santiago durante la madrugada: 'Es muy raro que ocurriera ahí
- Santiago estrena una nueva fiesta en uno de sus escenarios más emblemáticos: cultura gitana, flamenco e igualdad