Rifirrafe en Padrón por las obras de la plaza Ramón Tojo

Las obras en la plaza Ramón Tojo son fruto de polémica en Padrón. El portavoz del Partido Popular de Padrón, Ángel Rodríguez Conde, criticó públicamente la "improvisación total" del gobierno padronés en la ejecución de obras públicas en el núcleo urbano. El edil popular arremete contra las obras de la plaza Ramón Tojo, al asegurar que se trata de "a terceira obra en tres anos". Rodríguez Conde cuestiona la decisión del alcalde de Padrón, Anxo Arca, de construir una fuente "que ninguén pediu" y que, según afirma, ocasionará "un notable prexiuzo a algúns veciños pola proximidade ás fachadas dos edificios, ademais de impedir a utilización da praza para outras actividades". El edil popular recalca, además, que el gobierno padronés "ten abandonadas outras zonas do casco urbano onde as melloras son máis necesarias".

Desde el PP también critican la actuación del cruce de la calle Pérsico con la calle Ferreiros: “A improvisación do goberno obrigou ao Bar Paraíso a suprimir a terraza e pechar esa porta en plena época estival e a piques de comezar as festas do Santiaguiño, co prexuízo económico que iso supón”.

Plaza Ramón Tojo / Wikipedia

Respuesta del Concello

Desde el gobierno padronés rechazan las acusaciones y aseguran que en la Praza Ramón Tojo lo que se está construyendo es un jardín urbano. Además, explican que, en cuanto a la actuación en la calle Pérsico: "a actuación que se está a executar soluciona un problema histórico de saneamento, ese local que agora se queixa era o que máis insistía na necesidade desa actuación". Añaden que los trabajos consisten en la renovación del saneamiento y del abastecimiento, así como en la pavimentación con piedra y que "o momento de executar este tipo de obras en Galicia é no verán". Anxo Arca concluye diciendo que: "agora Padrón é un municipio no que se rehabilitan edificios e se melloran os espazos urbanos, mentres que durante os 12 anos de gobernos do PP".