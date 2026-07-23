Recogen firmas en Arzúa para denunciar la inseguridad en la N-547 mientras esperan por la apertura de la A-54

A falta de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se decida a poner fecha por fin a la apertura de la A-54, la autovía entre Santiago y Lugo que supera las dos décadas de retraso, en Arzúa, una de las localidades que más sufre las consecuencias de los sucesivos incumplimientos de los plazos anunciados por el Gobierno central, el debate gira estos días en torno a la inseguridad de la Nacional 547 que atraviesa el centro de la capital municipal.

Ha sido una vecina la que, harta de "continuos atropellos y sobresaltos", ha vuelto a situar el asunto en el centro de todas las conversaciones al iniciar una campaña de recogida de firmas para reclamar actuaciones urgentes que permitan mejorar la seguridad vial en la travesía.

La decisión surge tras el difícil momento que vivió su familia después de que su perrita fuese arrollada en un paso de peatones el pasado jueves. Un siniestro al que, solo cuatro días después, siguió el atropello de un vecino de avanzada edad en la misma vía.

"Lo que intento es que se solucione un problema que tenemos y del que todos en Arzúa somos conocedores", explica a este diario la mujer, que insiste en que no busca ningún tipo de protagonismo.

Con el susto todavía en el cuerpo relata que su perra, de raza bichón maltés, tuvo que ser intervenida de urgencia por las graves heridas sufridas después de que el neumático de un coche le pasara por encima, aunque finalmente logró sobrevivir. "Para nosotros, es un miembro más de la familia, pero podía haber sido mi nieta o cualquier otra persona", lamenta.

Un nuevo atropello mientras hablaba con el alcalde

El pasado lunes, cuatro días después del percance con el animal, la mujer acudió al Concello para trasladar su preocupación al alcalde arzuano, quien le comunicó que lleva más de un año esperando que el departamento ministerial que dirige Óscar Puente dé respuesta a las reclamaciones presentadas en el mismo sentido.

Fue precisamente en ese momento, rememora, cuando se produjo el atropello del vecino, al que asistió una ambulancia.

La promotora de la iniciativa señala como especialmente conflictivos dos pasos de peatones situados junto a dos cafeterías, muy cerca del principal cruce de Arzúa, donde asegura que se han registrado varios accidentes, además de los dos mencionados.

Nacional 547, a su paso por Arzúa. / Cedida

A su juicio, el problema no responde únicamente al elevado tráfico de la Nacional, sino también a la propia estrechez de las aceras, la disposición de las terrazas y las propias distracciones de peatones y conductores. "Algo hay que hacer. No sé cuáles son las soluciones, pero alguien tiene que gestionarlas", afirma.

Firmas para trasladar la petición a las administraciones

Los pliegos para recoger apoyos comenzaron a distribuirse ayer mismo en distintos establecimientos del municipio. Una vez finalizada la campaña, la promotora pretende hacer llegar las firmas al propio Ministerio con la esperanza de que se tome alguna medida.

La situación mejorará sustancialmente, reconoce la mujer, cuando entrén en servicio los 16 kilómetros que restan para completar la A-54, precisamente los que separan Arzúa de Melide, que permitirán desviar a la autovía la mayor parte del tráfico que ahora soporta la Nacional 547.