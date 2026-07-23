Rescatan en helicóptero a una senderista tras sufrir una indisposición en el Camiño dos Faros

Una senderista tuvo que ser rescatada en helicóptero esta tarde en Malpica de Bergantiños tras sufrir una indisposición mientras recorría el Camiño dos Faros.

Según fuentes del 112 Galicia, la alerta se activó en torno a las 15.00 horas y fue la propia afectada la que llamó para avisar de que tenía complicaciones respiratorias y no podía continuar la ruta al encontrarse indispuesta.

Hasta el lugar fueron movilizados profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Carballo, efectivos del GES de Ponteceso, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil.

Al llegar al punto, los equipos de emergencia constataron que la complicada orografía del terreno imposibilitaba el traslado de la herida a pie o en camilla.

Ante esta situación, los gestores del 112 informaron a la Sala de Gardacostas de Galicia, que envió al lugar el helicóptero Pesca II.

La aeronave rescató a la afectada y la trasladó hasta la zona de la Torre de Hércules, en A Coruña, donde la esperaba una ambulancia del 061 para trasladarla al centro hospitalario de referencia.