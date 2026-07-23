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EXPOSICIÓN

'Retratos para lembrar': a veciñanza de Camelle, debuxada a lapis por Pose

A mostra pode verse no Museo Man e en bares e restaurantes da vila ata o 31 de xullo

O artista agasallará as súas obras aos veciños e veciñas retratados

Xosé Pérez 'Pose' e Begoña Tajes diante dalgúns dos retratos no Museo Man.

Xosé Pérez 'Pose' e Begoña Tajes diante dalgúns dos retratos no Museo Man. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

O Museo Man de Camelle, de Camariñas, acolle a exposición Retratos para lembrar. Baixo o pseudónimo de Pose, Xosé Pérez inmortalizou as facianas dos seus veciños e veciñas nunha singular colección artística. Poderá visitarse ata o día 31 de xullo.

"Isto está pensado dende o ano 2021", asegura Pose, que xa tiña entón unha idea bastante clara do resultado desexado. A compilación reúne moitos dos seus amigos e veciños de Camelle a través das súas caras, debuxadas a lapis sobre papel. Para os homes, optou por utilizar principalmente a técnica do branco e negro, mentres que despregou a paleta de cores completa nos retratos femininos.

Varios dos asistentes ao acto inaugural da exposición no Museo Man.

Varios dos asistentes ao acto inaugural da exposición no Museo Man. / Cedida

Begoña Tajes, concelleira de Servizos Sociais e Igualdade do Concello de Camariñas, presidiu o acto de inauguración e acompañou ao autor mentres este amosaba o froito de anos de esforzo.

Cartel promocional da exposición.

Cartel promocional da exposición. / Cedida

O Museo Man non é o único local onde desfrutar destas obras. Multitude de bares e restaurantes da contorna comprometéronse coa iniciativa, exhibindo retratos dentro dos establecementos nunha mostra de afecto comunitario. O Café Pub Marítimo, o Miña Nai, o Café Bar Rotterdam, O Paella ou o Estanco Bar son algúns dos locais onde atopar estes debuxos.

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Ao remate do mes, Pose agasallará todas as pezas ás persoas que representan. Expresa que se trata dunha exposición "sen ánimo de lucro", pero que enriquece aínda máis o patrimonio cultural do lugar.

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