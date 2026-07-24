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Ames xa ten pregoeiros para as súas festas por partida dobre

Milladoiro e Bertamiráns contarán con dous pregóns para celebrar o arranque e o peche das festas

Blas García presentando aos pregoeiros do ano pasado

Blas García presentando aos pregoeiros do ano pasado

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Iker Cotón

En Ames xa contan os días para dar comezo ás súas xornadas festivas o venres 31 de xullo. As 10 xornadas festivas comprenden as festas da Madalena, no Milladoiro, e as festas da Peregrina, en Bertamiráns. A dualidade das celebracións trasládase tamén ao inicio oficial dos festexos, xa que o Concello volve apostar por un pregón dobre para representar tanto a Bertamiráns como a Milladoiro.

Os dous pregóns

O pregoeiro de apertura das celebración será o presidente da SD Milladoiro, José Manuel Dacosta, encargado de dar o pistoletazo de saída ás Festas da Madalena. O club que preside acadou o fito histórico de conseguir o título de liga cos dous equipos xuvenís, logrando os ascensos á Liga Galega, co Xuvenil A, e á Segunda Futgal, co Xuvenil B.

No caso de Bertamiráns, o pregón de peche das Festas da Peregrina correrá a cargo de Isolina Martínez, mestra filloeira de 87 anos con experiencia en televisión, onde participou no Canal Cocina. Isolina recibiu a noticia con moita alegría: "Por estas troulas pasaron os mellores artistas como Os Satélites, Pucho Boedo...".

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Ames en Festas

O programa festivo encadea 10 días seguidos de troula dende o venres 31 de xullo ata o domingo 9 de agosto. Desde o Concello destacan as propostas musicais para todos os públicos e gustos, coa presenza de orquestras da verbena galega, sen esquecer os artistas e grupos emerxentes nin estilo como o pop e rock, entre outros xéneros musicais, en galego.

Porgrama de 'Ames en Festas 2026'

Porgrama de 'Ames en Festas 2026' / Concello de Ames

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