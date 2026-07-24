El alcalde de Arzúa urge respuestas sobre la A-54: "Nin unha palabra desde o Ministerio"

Los vecinos de Arzúa denuncian mediante una recogida de firmas el aumento de la inseguridad vial en la Nacional 547 a su paso por el centro del municipio. Esta situación se debe al retraso en las obras de la A-54, la autovía entre Santiago y Lugo que ya supera las dos décadas de demora, a falta de inaugurar el tramo que une Arzúa con Melide. Una vecina arzuana ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar la mejora de seguridad de la calzada, después de que su perrita y un vecino de avanzada edad fuesen atropellados en menos de una semana en la misma vía.

El alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, se muestra tajante en cuanto a los retrasos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: "Nós non temos información de ningún tipo sobre os prazos da A-54. Fixemos unha solicitude, pedindo unha reunión urxente para o mes de setembro de 2025 e non recibimos contestación de ningún tipo". Desde el Concello señalan que en el mes de mayo se celebró un pleno ordinario, en el que se aprobó por unanimidad enviar una nueva comunicación al departamento dirigido por Óscar Puente para volver a tratar los retrasos de la infraestructura, aunque la respuesta fue la misma que la primera vez: ninguna.

Vehículos pesados por el pueblo

Xoán Xesús Carril hace hincapié en el tránsito de camiones que circulan por el núcleo del municipio de Arzúa, ya que es la única forma que tienen estos vehículos de llegar a Melide antes de volver a entrar en la autovía. Debido a varios accidentes, desde el gobierno local necesitan medias: "Solicitamos a instalación de pasos de peóns e de vados, temos toda a documentación presentada pero aquí non se fixo nada. A mellor medida contra os accidentes en Arzúa sería a apertura da A-54 canto antes para desviar o tráfico pesado da vila". A pesar de eso, denuncian no ver avances de cara a la finalización de la obra.

Desde el Concello denuncian la ausencia total de comunicación con el Ministerio de Transportes. Xoán Xesús Carril señala que el único contacto que han tenido con el subdelegado de Gobierno ha sido "en encontros de outra índole", donde se le aseguró que en verano la autovía estaría abierta, aunque recalca que se trató de una conversación informal en un acto en el que coincidieron. No obstante, Xoán Xesús no se muestra optimista: "Eu apostaría a que este verán non se inaugura. Apostaría por que se abre a final de ano... Ogallá me equivoque".

Recogida de firmas

En cuanto a la recogida de firmas, desde el Ayuntamiento de Arzúa apoyan esta iniciativa particular: "Vémolo como algo positivo. Nós intentamos que isto se solucione por todos os medios. Desde o Concello dámoslle o noso apoio a esta iniciativa e ogallá sirva de presión para que de dunha vez por todas nos atendan". La recogida de firmas comenzó hace unos días en el municipio y la vecina que lleva a cabo la iniciativa pretende hacer llegar la petición al Ministerio.

La A-54, que conectará Lugo y Santiago a través de 93 kilómetros, acumula casi tres décadas de obras. El último plazo oficial ofrecido por el Ministerio se dio a comienzos de 2025, cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciaba que la autovía estaría inaugurada a finales de ese año. El delegado de Gobierno de Galicia, Pedro Blanco, apuntaba hace unas semanas a que la infraestructura podría quedar inaugurada en su totalidad a finales de este verano, aunque no se ofrecieron cifras concretas.

Mientras tanto, en Arzúa continúan soportando el paso continuo de vehículos y camiones. Los vecinos se ven obligados a extremar la precaución ante la falta de medidas de seguridad mientras esperan a que se inauguren los 16 kilómetros restantes de la autovía.