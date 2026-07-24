La feria celta a 50 minutos de Santiago ideal para visitar este fin de semana: fuego, artesanía y mitología junto al mar

Druidas, bardos, faunos y espíritus del bosque inundarán este fin de semana un rincón de la comarca de Noia, que viajará al pasado para recuperar toda la magia de las tradiciones celtas. Las leyendas y la mitología tan ligadas a la cultura galaica se convertirán en las protagonistas de tres días de fiesta, que comenzarán este viernes 24 de julio y se extenderán hasta el domingo 26 en una feria con decenas de actividades.

Entre ellas, destacarán los espectáculos de fuego, los pasacalles temáticos, las acrobacias circenses y los conciertos. Tampoco faltará la artesanía ni los talleres, donde quienes se acerquen a esta villa marinera podrán aprender a usar una espada o un escudo e incluso descubrir técnicas de combate.

Pasacalles en una de las ediciones pasadas de la Feria Celta de Porto do Son. / Concello de Porto do Son

El festejo no es otro que la Feria Celta de Porto do Son, una fiesta a menos de una hora de Santiago que este 2026 ha añadido una novedad a su programa: la Celta race, una carrera de obstáculos infantil con inscripción gratuita, que completará la oferta de ocio para los más pequeños junto a los juegos, las exposiciones y las atracciones.

Así será el programa de la Feria Celta de Porto do Son de 2026

La Feira Celta de Porto do Son -un concello que puede presumir, además, de una de las playas más bonitas de España- es ya una tradición en el municipio. Hasta ella se acercan cada año los amantes de la historia que quieren aprender más sobre esta civilización y los curiosos que buscan pasar un fin de semana diferente junto al mar.

Este año, y entre pasacalles, espectáculos fijos y talleres, el número de actividades del programa superará las 40. La primera de ellas será un cuentacuentos, que tendrá lugar este viernes 24 de julio a las 17.30 horas -tras la inauguración oficial de la feria a las 17.00 horas- y que le dará el pistoletazo de salida a un cartel que ya no relajará su agenda hasta la noche del domingo.

A lo largo de todo el día, por las calles desfilarán personajes como hechiceros y combatientes. El plato fuerte llegará a las 22.00 horas de la mano de un concierto de música folk, al que seguirá el gran espectáculo de fuego de Troula animación SubUmbra.

Los artesanos exponen sus productos en la Feria Celta de Porto do Son. / Concello de Porto do Son

Las llamas continuarán a las 23.00 horas con un show protagonizado por druidas que mezclará el fuego con el trapecio. Las acrobacias le pondrán el cierre a la primera jornada de la fiesta, que continuará el sábado 25 a partir de las 11.00 horas con más pasacalles y una charla sobre tácticas de escudo (12.30 horas).

Tras el "festín" del mediodía, se abrirá una animada tarde, en la que los asistentes podrán gozar de la música en los distintos rincones de la localidad. A las 19.30 horas habrá otro taller sobre lanzas, espadas y escudos y, por la noche, dos nuevos shows que llenarán el cielo de llamas: Errantes y El señor del fuego, este último con acrobacias circenses.

El domingo 26, ya el último día de esta fiesta celta en Galicia, contará con divertidos faunos zancudos recorriendo el pueblo (11.30 horas) y con un taller sobre el uso del cuerno en el campamento celta (12.30 horas). Por la tarde, vecinos y visitantes podrán gozar del espectáculo de circo aéreo de las 19.00 horas, aprender tácticas de combate a las 19.30 horas y despedir la celebración al son de un gran pasacalles.

Un grupo de niños disfruta en las atracciones infantiles de esta feria gallega. / Concello de Porto do Son

Una fiesta para toda la familia

La feria temática de Porto de Son está pensada para ser un plan gratis para toda la familia. Si uno se decide a coger el coche y hacer la escapada desde Santiago, podrá disfrutar durante el horario del festejo de todo tipo de diversiones para niños y adultos, como talleres en los que se puede participar de forma activa y puestos en los que los artesanos muestran sus productos.

Mientras los mayores curiosean entre las casetas, los más pequeños pueden entretenerse en el rincón infantil, que estará repleto de juegos y atracciones. También habrá exposiciones temáticas y una carrera celta de obstáculos pensada para niños de entre 3 y 12 años.