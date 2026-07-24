El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño
Esta feria de 18.000 metros cuadrados ofrece coloridos platos, flores y comestibles al borde del río Miño
En los mercadillos uno puede encontrar auténticos tesoros. Especialmente si se escogen ferias con una buena cantidad de casetas y una apuesta clara por la artesanía.
A tan solo una hora y media de Santiago de Compostela, justo en la frontera entre Galicia y Portugal, se encuentra una pequeña villa ribereña con un potente mercado lleno de esta clase de joyas. Cuenta con más de 250 vendedores y con una extensión de 18.000 metros cuadrados en la que resulta fácil perderse cada sábado en busca de gangas y productos decorativos.
Porque, si por algo destaca el mercadillo de Vila Nova de Cerveira, es por sus productos artesanales y sus vajillas de brillantes colores. En él, los cuencos en forma de hoja, fresas u hortalizas se entremezclan con ropa, toallas al peso, complementos, herramientas, cestas y sábanas, así como jarrones y otros artículos para el hogar.
La gastronomía portuguesa también tiene un hueco, llenando la feria de los olores del azúcar y la mantequilla. Los dulces típicos de la zona, el pan y las frutas y verduras redondean el plan de compra en este municipio portugués, que ya se ha convertido en un auténtico reclamo para nacionales y gallegos.
El mercado de Vila Nova de Cerveira, el lugar para "encontrar prácticamente de todo"
La feria de Vila Nova de Cerveira es uno de los mercados semanales más grandes del norte de Portugal. Según indica el propio Ayuntamiento, todos los sábados se acercan a él cientos de personas, con el propósito de comprar a buen precio en alguno de los puestos que los vendedores montan con mimo.
Dicen quienes los visitan, como la influencer especializada en mercadillos @almutrendy, que en él "puedes encontrar prácticamente de todo". Hay ropa de estilo portugués, prendas infantiles y manteles de lino, pero también una amplia oferta de comestibles con los que llenar el estómago o preparar una receta con buena materia prima.
Uno de los productos que más entusiasman a los visitantes son las "preciosas" vajillas de diseño expuestas bajo los toldos, que se despliegan a modo de techo para proteger a los visitantes del sol. Las hay con todo tipo de formas y colores: copas de cristal tallado, platos con inscripciones y grandes cuencos en forma de lechuga capaces de convertir cualquier mesa en una experiencia por sí misma.
Los precios son asequibles y las oportunidades para visitarlo, bastantes. Porque, además de estar cerca de Galicia, este mercado de artesanía portuguesa abre todos los sábados y desde bien temprano: las ocho de la mañana.
Es conveniente, eso sí, llegar pronto si se acude en verano, porque "se llena muchísimo y el calor aprieta desde primera hora". Aunque se trate de la temporada alta, la época estival resulta la mejor para disfrutar del enclave en el que se asienta esta feria de ropa y decoración portuguesa, que se ubica en un entorno idílico perfecto para una escapada desde Santiago.
Los más de 200 puestos discurren en paralelo a las vías del tren, junto a las que se encuentra el río Miño. Visitar los alrededores es casi una tarea obligatoria. "No os vayáis nada más terminar de comprar. Aprovechad para dar un paseo por el pueblo, porque tiene muchísimo encanto y siempre merece la pena", aconsejaba la creadora de contenido a sus seguidores.
Una parada imprescindible es su casco histórico medieval, con un castillo del siglo XIV y la conocida como Casa Verde, cuya fachada está repleta de azulejos esmeralda. El mirador de O Cervo, con la icónica escultura metálica en forma de animal y sus impresionantes vistas del municipio, es otro de los puntos a visitar si uno se acerca a esta bonita localidad portuguesa.
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