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PREMIOS BNG

O galego vende: Bergantiños recoñece os negocios que apostan pola lingua

Fíos de Cores, Libraría Risón, María Moda e Lenda foron distinguidos pola súa contribución á normalización do galego

Os premiados con representantes do BNG en Ponteceso.

Os premiados con representantes do BNG en Ponteceso. / BNG

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O BNG entregou en Ponteceso os Premios Bergantiños Negocios en Galego, que recoñecen ás empresas que contribúen á presenza normalizada da lingua galega no ámbito económico, demostrando que o idioma tamén é unha lingua de empresa, innovación, calidade e futuro. Estes premios son unha continuidade e, ao mesmo tempo, unha renovación, dos Premios Patria e Lingua, que se viñan celebrando na comarca.

Os negocios premiados foron Fíos de Cores, en Ponteceso; Libraría Risón, en Laxe; María Moda, na Laracha; e Lenda, en Carballo. Representantes de cada establecemento premiado recibiron un agasallo da man dos portavoces municipais do BNG das localidades onde están situados.

Unha ferramenta para comunicar e diferenciarse

Dende o BNG destacan que "nestas empresas a lingua galega forma parte da súa maneira de traballar, de atender a clientela, de crear confianza e de construír relacións". A formación nacionalista quere pór en valor as empresas que crean riqueza na comarca e que fan do galego unha ferramenta útil para comunicar, diferenciarse e fortalecer a confianza coa súa clientela.

O acto de entrega dos premios tivo lugar na Eira Bar de Ponteceso e contou coas intervencións de Fátima Rodríguez, portavoz do BNG de Ponteceso; Daniel Pérez, alcalde de Carballo; e Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento galego.

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No evento tamén estiveron presentes representantes do BNG das sete localidades da comarca, ademais do responsable comarcal, Xosé Manuel Pose; o deputado Óscar Insua; e o responsable comarcal de Lingua do BNG Bergantiños, Xosé Cotelo.

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O galego vende: Bergantiños recoñece os negocios que apostan pola lingua

O galego vende: Bergantiños recoñece os negocios que apostan pola lingua
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