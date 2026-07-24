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Movilización en Teo

Vecinos de Cacheiras vuelven a marchar contra la proyectada planta de residuos inertes

El colectivo asegura que las obras en la parcela continúan pese a las denuncias presentadas por presuntas irregularidades urbanísticas y ambientales

Movilización de la plataforma vecinal que se opone a la planta de inertes proyectada en Cacheiras.

Movilización de la plataforma vecinal que se opone a la planta de inertes proyectada en Cacheiras. / Cedida

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Susana López Carbia

Susana López Carbia

Teo

La plataforma Stop Planta de Residuos Cacheiras-Aldeas Limpias ha vuelto a movilizarse con una marcha informativa por la travesía de Cacheiras (Teo) para trasladar a los vecinos su rechazo al proyecto de la planta de tratamiento de residuos de obra que la empresa Excavaciones Midón pretende instalar en la zona.

En el recorrido participaron en torno a medio centenar de personas, ataviadas con la camiseta verde fluorescente que se ha convertido en uno de los emblemas de la plataforma que se opone al proyecto.

Durante la marcha repartieron folletos para explicar las consecuencias que, denuncian, tendría la instalación de la planta de inertes y las últimas actuaciones que han impulsado para intentar conseguir que la Xunta frene la actuación.

Participantes en la nueva movilización contra el proyecto de la planta de residuos inertes en Cacheiras.

Participantes en la nueva movilización contra el proyecto de la planta de residuos inertes en Cacheiras. / Cedida

La movilización sirvió, según la plataforma, para visibilizar el rechazo social que sigue despertando la iniciativa y recordar que la oposición vecinal continúa activa.

Denuncias presentadas por presuntas irregularidades

El colectivo sostiene que en los últimos meses han salido a la luz hechos que considera relevantes, entre ellos que la empresa habría desarrollado su actividad durante más de veinte años sin la correspondiente licencia municipal. Asimismo, asegura haber presentado denuncias ante distintos organismos por presuntas irregularidades urbanísticas y ambientales, así como por actividades que, según la información recabada por la plataforma vecinal, carecían de la autorización preceptiva.

Los vecinos añaden que, pese a esas denuncias, la empresa ha iniciado trabajos en la parcela donde proyecta construir la planta para adaptarla a las condiciones exigidas por la Xunta dentro de la tramitación de la autorización ambiental.

Desde la organización agradecen la participación ciudadana en la marcha y reiteran su intención de continuar recurriendo a las vías legales, administrativas y sociales para impedir la instalación de la planta.

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A defensa das nosas aldeas continúa. Seguiremos vixiantes, denunciando calquera irregularidade e mobilizándonos sempre que sexa necesario para protexer o noso patrimonio, a nosa contorna e o futuro das xeracións vindeiras”, concluyen.

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