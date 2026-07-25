FESTAS
Caprichoso e Dinamita coróanse no Gran Derbi Asnal do Santiaguiño en Padrón
Este ano competiron tamén xinetes chegados de Xaén, País Vasco e Asturias
O Concello de Padrón viviu este venres unha das xornadas máis multitudinarias das festas do Santiaguiño do Monte, cunha programación que combinou actividades para todos os públicos e que tivo no tradicional Gran Derbi Asnal un dos momentos máis agardados do día.
Na carreira de burros, Caprichoso e Dinamita non deron opción aos seus rivais nun paseo do Espolón cheo de xente para ver a destreza dos xinetes e a velocidade dos animais. Nesta ocasión tamén competiron xinetes chegados de Xaén, País Vasco e Asturias.
Na modalidade de burro a pé, Caprichoso, de Andrés Pérez, foi o máis rápido na proba final. Nesta modalidade participaron 16 animais, cos seus respectivos presentadores, algúns deles de poucos anos de idade. O segundo posto foi para Melendi, de Antonio Aradas, e o terceiro para Rayo MacQueen, de David Fraga.
Na segunda modalidade, na que os xinetes montaban os burros, Dinamita, de Sergio Freire, foi o máis rápido dos quince competidores. O segundo posto foi para Melendi e a terceira posición para Caprichoso, que viña de gañar na categoría a pé.
O alcalde, Anxo Arca, e a concelleira de Turismo, Chus Campos, entregáronlles os premios e as medallas aos vencedores nas diferentes categorías.
A carreira desenvolveuse nun ambiente festivo e familiar, baixo un estrito cumprimento das normas de participación e das medidas de control e benestar animal previstas pola organización. A proba, que xuntou centos de persoas no Espolón mantén viva unha tradición "moi vinculada ás festas do Santiaguiño do Monte e á nosa cultura", como explicou Jacobo Pérez Paz, presidente da Asociación Burro Fariñeiro e coordinador desta proba.
Festa infantil e A.C. Rosalía de Castro
O ambiente comezou xa pola tarde en Padrón. Centos de persoas participaron na festa infantil celebrada no Campo do Souto, onde a cativada puido gozar dos inchables e coas numerosas atraccións.
Mentres, o adro do Convento do Carme acolleu unha nova edición do festival do grupo folclórico Rosalía de Castro con música e baile tradicional galego. As actuacións, sobre todo as da cativada, sorprenderon a padroneses e visitantes, xa que moitos peregrinos e peregrinas estiveron vendo as actuacións.
Festival Ultreia
Despois do Derbi Asnal a charanga Los Támega estivo animando as rúas de Padrón, antes do comezo do festival Ultreia, que este sábado contou coa presenza de Mondra, un dos nomes máis destacados da música galega actual, que comezou ás 23.00 horas no Campo do Souto.
A xornada pechouse coa sesión Love the 90's & 2000's, que levou ao Paseo do Espolón unha selección dos grandes éxitos do pop, dance, rock e reguetón das décadas dos noventa e dous mil.
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