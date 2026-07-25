El Gobierno evita dar fecha para la apertura del último tramo de la A-54 y achaca el retraso a mejoras en las obras y a las tormentas

El Gobierno ha dejado de fijar un plazo concreto para completar la autovía Santiago-Lugo (A-54). Después de los sucesivos retrasos tras el anuncio realizado a comienzos de 2025 por del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que la infraestructura estaría finalizada antes de acabar ese año, el Ejecutivo ya evita comprometer una fecha para la apertura del último tramo, los 16 kilómetros que separan Arzúa de Melide, imprescindibles para completar la conexión entre ambas ciudades.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reconoció este jueves que las obras acumulan nuevos retrasos, aunque defendió que continúan ejecutándose. Preguntado por esta cuestión durante un acto en A Coruña, aseguró que la infraestructura "no está metida en un cajón como estuvo con el Gobierno del PP" y atribuyó la demora a diferentes factores, entre ellos "la última ampliación de crédito para mejorar señalización y canalizaciones" y las tormentas registradas en los últimos meses.

Sin ofrecer un nuevo horizonte temporal, Blanco se limitó a afirmar que la autovía "se va a acabar en el menor tiempo posible" y que "se está trabajando".

Sus declaraciones llegan pocos días después de que el Consejo de Ministros autorizase la tercera modificación del contrato del tramo pendiente, con una inversión adicional de 242.722 euros destinada a actuaciones en los enlaces de Palas de Rei y Melide Sur.

La falta de una fecha concreta vuelve a poner el foco sobre una infraestructura marcada por los retrasos. El primer tramo de la A-54, entre Santiago y Lavacolla, entró en servicio en 1999 y la autovía llegó a anunciarse como una conexión que estaría completada en 2010. Más de quince años después de aquel compromiso, el tramo final continúa sin abrir.

Saturación en el centro de Arzúa y Melide

Las demoras tienen una repercusión directa en la N-547, que sigue absorbiendo el tráfico entre Santiago y Lugo y, en particular, en Arzúa y Melide. En la primera de estas localidades crece la preocupación por la seguridad vial tras los últimos atropellos registrados en la travesía urbana y una vecina ha impulsado una recogida de firmas para reclamar medidas urgentes al Ministerio de Transportes.

Xoán Xesús Carril, alcalde de Arzúa, en la N-547 a su paso por la localidad. / Cedida

A esa iniciativa se ha sumado el propio Concello de Arzúa, que ha remitido una tercera solicitud formal al Ministerio para mantener una reunión urgente con la Dirección General de Carreteras. El Ayuntamiento considera que los sucesivos retrasos de la A-54 repercuten en el elevado volumen de tráfico por el centro del municipio y agravan los problemas de seguridad en la Nacional.

Como avanzó a este diario, el alcalde, Xoán Xesús Carril, ya había denunciado hace semanas la falta de respuesta del Ministerio a sus anteriores peticiones. Ahora insiste en la necesidad de actuar tras los últimos accidentes. «Lamentamos profundamente os accidentes rexistrados nos últimos días e queremos trasladar todo o noso apoio ás persoas afectadas e ás súas familias. Estes feitos volven poñer de manifesto a urxencia de actuar», afirma.

El regidor reclama además que responsables del Ministerio visiten Arzúa y asuman compromisos concretos para mejorar la seguridad de la travesía. «Agora é necesario que o Ministerio coñeza sobre o terreo a realidade de Arzúa e asuma compromisos concretos para mellorar a seguridade viaria e reducir o tráfico de paso que soporta diariamente a nosa travesía», sostiene.