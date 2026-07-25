AMES
Un incendio calcina un coche y causa daños en otros vehículos en O Milladoiro
El CIAE 112 Galicia activó un operativo en el que participaron el GES de Brión, la Policía Local y la Guardia Civil
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Un vehículo quedó completamente calcinado esta madrugada tras incendiarse en el centro de O Milladoiro (Ames) y las llamas causaron daños a varios vehículos que se encontraban estacionados en las proximidades.
El CIAE 112 Galicia alertó a los servicios de emergencia a las 4.20 horas. Hasta el lugar fueron movilizados efectivos del GES de Brión, que sofocaron el fuego en el vehículo, así como agentes de la Policía Local de Ames, de la Guardia Civil de O Milladoiro y de la Guardia Civil de Tráfico de Santiago.
A la zona se desplazó también personal del servicio de mantenimiento de carreteras.
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