Un incendio calcina un coche y causa daños en otros vehículos en O Milladoiro

Un vehículo quedó completamente calcinado esta madrugada tras incendiarse en el centro de O Milladoiro (Ames) y las llamas causaron daños a varios vehículos que se encontraban estacionados en las proximidades.

Estado en el que quedó el vehículo incendiado en O Milladoiro. / GES Brión

El CIAE 112 Galicia alertó a los servicios de emergencia a las 4.20 horas. Hasta el lugar fueron movilizados efectivos del GES de Brión, que sofocaron el fuego en el vehículo, así como agentes de la Policía Local de Ames, de la Guardia Civil de O Milladoiro y de la Guardia Civil de Tráfico de Santiago.

Equipos de emergencias sofocando las llamas del vehículo incendiado. / GES Brión

A la zona se desplazó también personal del servicio de mantenimiento de carreteras.