Fin a meses de fuga: detenidos en Padrón dos vecinos de Carballo que estaban en busca y captura

La Guardia Civil de Carballo, en colaboración con la Patrulla del Puesto de Rianxo, ha detenido a dos varones de 24 y 32 años, vecinos del municipio carballés, sobre los que pesaban sendas órdenes judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de las gestiones y labores de indagación desarrolladas por los efectivos del Área de Investigación de Carballo, orientadas a la localización de ambos individuos. Los implicados, conocidos por las fuerzas de seguridad por la comisión de diversos ilícitos penales, se encontraban en paradero desconocido y realizando maniobras de evasión desde hacía meses para dificultar su localización por parte de las autoridades.

Desplazamientos habituales a la villa padronesa

En el marco de los servicios establecidos, los agentes tuvieron conocimiento de que los sospechosos solían desplazarse habitualmente durante los fines de semana entre las localidades de Carballo y Padrón empleando motocicletas de gran cilindrada. Utilizaban este tipo de vehículos para eludir eventuales controles policiales durante sus desplazamientos.

El operativo culminó el pasado 18 de julio cuando efectivos de la Guardia Civil de Carballo, con el apoyo operativo de una patrulla del Puesto de Rianxo, localizaron a ambos varones en la terraza de un establecimiento de hostelería de Padrón, momento en el que fueron detenidos sin que se produjeran incidentes.

Ingreso en prisión

Los detenidos, a los que les constan condenas pendientes de hasta cinco años de prisión, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Padrón, decretándose su posterior ingreso en centro penitenciario para el cumplimiento de las penas impuestas.