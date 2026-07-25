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ACCIÓN CONXUNTA

Vedra e Boqueixón activan un campo internacional para recuperar e divulgar o seu patrimonio

Os profesionais e voluntarios participantes proceden de distintos puntos de España e de México

Os participantes no campamento cos alcaldes de Boqueixón e Vedra.

Os participantes no campamento cos alcaldes de Boqueixón e Vedra. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Boqueixón

Unha vintena de persoas participan no Campo Internacional de Traballo Vedra-Boqueixón 'Monte Sacro', que botou a andar o pasado martes e rematará o vindeiro 1 de agosto.

Trátase dunha acción conxunta de ambos concellos na que participan vinte profesionais e persoas voluntarias chegadas de diversos puntos de España, como Burgos, Madrid, Ciudad Real, Alacante, Valencia, Andalucía ou Estremadura, e tamén de México. O seu labor céntrase en traballos arqueolóxicos e ambientais.

San Xoán da Cova e Pico Sacro

A primeira semana os traballos estanse a centrar na posta en valor da área arqueolóxica e natural de San Xoán da Cova, en Vedra, e a vindeira semana actuarán no Pico Sacro, en Boqueixón.

Ademais, o proxecto ofrece aos participantes a posibilidade de gozar e coñecer outros puntos de Galicia. Os alcaldes de Vedra, Carlos Martínez, e de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, visitaron aos integrantes do campamento para darlles a benvida e supervisar o seu labor.

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O campo de traballo está coorganizado polos concellos de Vedra e Boqueixón, co apoio da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia.

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Vedra e Boqueixón activan un campo internacional para recuperar e divulgar o seu patrimonio

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