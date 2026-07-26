A avenida da Maía de Bertamiráns gañará espazo peonil e novo mobiliario urbano

O Concello de Ames dá continuidade ao proxecto de acondicionamento e mellora das beirarrúas da avenida da Maía, en Bertamiráns, ata o límite municipal co concello de Brión. O orzamento é de 345.488,94 euros (IVE incluído). Ademais, vaise rematar a renovación das beirarrúas da principal vía de Bertamiráns, desde a rotonda do cruzamento da avenida da Peregrina ata a rúa Paraxó, en dirección Santiago. Neste caso, o orzamento ascende a 224.016,44 euros.

Mellora da pavimentación da estrada

Estes proxectos contemplan a mellora estética e funcional das beirarrúas, incrementando o espazo para uso dos peóns, a colocación de novo mobiliario urbano e a mellora da pavimentación da estrada.

O concelleiro de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, lembra que a primeira fase xa se realizou en 2024, "e agora quedan outras dúas: unha xa se atopa en fase de licitación e a terceira e última está incluída dentro do POS+ 2026, que foi aprobado no pasado mes de febreiro. Nestas tres actuación vanse investir máis de 800.000 euros".