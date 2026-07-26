FESTAS
Devoción, historia e sabores do mar dende Padrón ata Costa da Morte
Rianxo rendeu homenaxe á xouba nunha degustación que xuntou centos de comensais
Na vila de Rosalía milleiros de persoas acompañaron ao Santiaguiño do Monte
Un concorrido e animado campamento celta estableceuse en Porto do Son
O rei Afonso IXregresou a Camariñas rememorando a viaxe de 1228
De norte a sur e de leste a oeste, unha festa sen fin percorre esta fin de semana as comarcas de Compostela, Barbanza e Costa da Morte. Gastronomía, historia, música, troula e fe conviven nunhas datas moi sinaladas en Galicia.
En Padrón, a romaría do Santiaguiño do Monte volveu reunir milleiros de persoas. A singular procesión e a posterior romaría no monte San Gregorio congregaron a veciñanza, a visitantes e a peregrinos nunha xornada marcada pola devoción, a música popular e a convivencia.
O alcalde, Anxo Arca, presidiu xunto ao resto do goberno padronés tanto a procesión como a subida ao monte, destacando a excelente resposta da xente, que un ano máis volveu encher o monte San Gregorio "participando nunha celebración que mantén viva unha das tradicións máis queridas de Padrón".
A procesión do Santiaguiño Parrandeiro, como se coñece popularmente a imaxe do Apóstolo Santiago, percorreu as rúas da vila antes da tradicional subida ao monte, un dos momentos máis esperados da celebración.
Como xa vén sendo habitual nos últimos anos, a imaxe foi portada por Antonio Cajaraville e polos irmáns Carlos e Uxío Beiró, aos que este ano se sumou Juan Villamor substituíndo a Manuel, o irmán de Antonio. Entre os catro, subiron o santo polas 132 escaleiras ata a capela do Santiaguiño do Monte. Os tradicionais bailes dos santos volveron sorprender aos peregrinos e turistas.
Ao remate da misa solemne, celebrouse a tradicional sardiñada. O alcalde e a concelleira de Festexos, Chus Campos, repartiron entre as numerosas persoas que fixeron cola un sombreiro conmemorativo para levar de recordo coas racións de sardiñas con bolo preñado, cachelos e pan de millo. En total, repartíronse máis de 1.500 racións.
Coma sempre, foron moitas as familias e os grupos de amigos que compartiron un xantar popular nalgunha das múltiples carpas instaladas no monte ou nas parcelas, coas mesas que cada quen preparou para gozar da romaría.
De amenizar a cita encargáronse os grupos folclóricos O Pedrón, Arreixeira, San Pedro de Carcacía, Rosalía de Castro, Xoldra e a Banda de Gaitas de Gondomar. Pola tarde, a cativada puido gozar tamén dunha festa infantil con xogos e actividades.
Ás 19.00 horas, a baixada da imaxe do Santiaguiño puxo o punto final á romaría, devolvendo o santo á igrexa parroquial ata a próxima edición das festas.
Asentamento celta no Son
Pola súa banda, no Porto do Son comezaron o venres unha viaxe no tempo a través da Feira Celta, na que durante toda a fin de semana o público poderá gozar dun completo asentamento celta, con recreacións históricas, obradoiros participativos, xogos, actividades infantís, exhibicións, combates e propostas divulgativas pensadas para achegar a pequenos e maiores ao modo de vida dos antigos pobos celtas.
Na xornada de onte celebrouse tamén a Celta Race, unha carreira de obstáculos que puxo a proba a habilidade e resistencia das persoas participantes, e pola noite estaba programado o espectáculo Errantes, unha impresionante montaxe de lume de gran formato, seguida de música e festa celta.
A Feira Celta despedirase hoxe, 26 de xullo, mantendo o ambiente festivo con novas actividades no campamento, música en directo, exhibicións, obradoiros e pasarrúas ata o peche oficial da celebración, poñendo o broche de ouro a tres intensas xornadas dedicadas á divulgación da cultura celta.
O alcalde, Luis Oujo, que participou no acto inaugural asegura que esta é unha cita "pensada tanto para pequenos e maiores, con tres días repletos de historia viva, cultura, espectáculos, tradición e convivencia nunha contorna privilexiada".
Pola súa banda, en Rianxo, centos de comensais déronse cita no Campo de Arriba para degustar as prezadas xoubas do xeito, que se serviron fritidas, guisadas e en empanada. Foi o acto central dunha semana gastronómica e cultural que enche de vida e contido unha nova e exitosa Festa da Xouba, organizada pola Asociación Rianxeira de Empresarios co apoio da Consellería do Mar.
A degustación estivo animada cun aplaudido Baile das Francadas e unha sesión vermú a cargo de Mínimo Eventos. A celebración chega hoxe ao seu fin cun espectáculo de música e danza tradicional, a cargo da agrupación O Fiadeiro, a partir das 20.30 horas.
O alcalde, Julián Bustelo, asegurou que "esta é unha festa que fala do que fomos, do que somos e do que queremos seguir sendo. Unha festa coa que homenaxeamos aos homes e mulleres que, co seu traballo, fixeron posible o desenvolvemento da nosa vila. Unha festa na que rearfirmamos o noso compromiso co futuro da nosa cultura mariñeira e do sector do mar".
En Carnota tamén renderon homenaxe aos produtos do mar na Festa Degustación dos Produtos da Reserva Mariña ‘Os Miñarzos’, organizada pola Confraría de Pescadores de Lira. Á cita sumouse a conselleira do Mar, Marta Villaverde, que estivo acompañada polo patrón maior, Mariano Lago.
Destacou que esta cita gastronómica é "un bo exemplo da promoción dos recursos do mar capturados mediante artes de pesca artesanais e respectuosas coa contorna", e subliñou que Os Miñarzos é a primeira reserva mariña de interese pesqueiro da costa atlántica peninsular "e un modelo pioneiro de coxestión no que a comunidade pesqueira participa activamente no coidado e protección do seu medio".
Recepción ao rei en Camariñas
Pola súa banda, en Camariñas tamén se citaron coa historia, a través do encontro O Encaixe no Camiño, promovido pola Asociación de Empresarios e de Promoción Turística (Aept), co patrocinio da Deputación da Coruña e a colaboración do Concello e doutras entidades colaboradoras.
Un dos actos centrais tivo lugar este sábado, coa recepción no porto do rei Afonso IX, na que veciños e visitantes rememoraron a visita oficial do monarca a Camariñas no ano 1228. Hoxe completará o seu percorrido desprazándose ata Cereixo (Vimianzo) acompañado pola veciñanza.
O acto estivo presidido pola alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, e a delegada da Xunta, Belén do Campo, que destacou esta iniciativa como "un exemplo da unión entre o patrimonio histórico do Camiño de Santiago e a tradición do encaixe, un dos principais sinais de identidade da Costa da Morte".
Este domingo chegará tamén ao porto a dama italiana que, segundo a lenda, ensinou a palillar ás mulleres de Camariñas. Unha historia que tamén será recreada teatralmente e que se complementará cun desfile de moda a pé de rúa e unha exhibición en vivo a cargo de palilleiras locais.
A cita coa historia e a artesanía complementouse onte cunha concorrida Festa do Marisco.
Cita co medievo en Corcubión
Tamén en Corcubión están inmersos nunha viaxe ao pasado cun concorrido Mercado Medieval, que comezou o venres coa apertura de postos, espectáculos de rúa e a gran recreación histórica do Desembarco das Tropas do Arcebispo Rodrigo de Luna.
Hoxe domingo continuarán as representacións teatrais itinerantes e as exhibicións de tiro con arco. O mercado pechará as súas portas ás 23.00 horas co espectáculo de lume Troula – Lume (Gran Final).
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