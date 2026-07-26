TRÁFICO
Excarcelan a una joven tras una colisión entre dos turismos en Negreira
El accidente se produjo a última hora del sábado en el lugar de Portor
Una joven resultó herida y tuvo que ser excarcelada por los bomberos tras una colisión entre dos turismos en el lugar de Portor, en Negreira.
El 112 Galicia recibió el aviso a las 20.45 horas del sábado a través de la llamada de un particular, que informaba de un accidente entre dos coches y advertía de que podría haber, al menos, una persona atrapada en el interior de uno de los vehículos.
De inmediato, desde la sala de operaciones se informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Santa Comba y a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Una vez en el lugar, los equipos de emergencia confirmaron que fue necesario emplear material de excarcelación para liberar a una joven, para lo cual retiraron dos puertas y el pilar central del vehículo. Tras ser excarcelada, la herida fue atendida por el personal sanitario.
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