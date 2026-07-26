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MEDIO AMBIENTE

A veciñanza de Carballo recicla a ritmo de máis de 1.000 quilos de aceite ao mes

A rede municipal conta con 26 colectores no casco urbano e 14 distribuídos polas parroquias do rural

Á dereita, un dos 40 colectores de aceite distribuídos por Carballo.

Á dereita, un dos 40 colectores de aceite distribuídos por Carballo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O Concello de Carballo reforza o seu compromiso coa sustentabilidade urbana e a protección do medio ambiente mediante a mellora do servizo público de recollida selectiva de aceite vexetal usado.

Froito do acordo de mellora coa empresa xestora autorizada Green Ambiental S.L., a rede municipal incorpora un novo punto de recollida na contorna da capela de San Paio, en Entrecruces, co cal acada un total de 40 colectores distribuídos entre o casco urbano e as parroquias. Esta mellora realízase sen ningún custo adicional para as arcas municipais.

A rede municipal de recollida distribúese estratexicamente para dar cobertura a todo o municipio. Na zona urbana hai 26 colectores situados nas principais avenidas e rúas comerciais ou de servizo dos diferentes barrios.

Contedor de recollida de aceite ubicado no local social de Sísamo.

Contedor de recollida de aceite ubicado no local social de Sísamo. / Cedida

Os 14 colectores restantes cobren as distintas parroquias e contornas do rural carballés. Ademais do situado no Punto Limpo de Bértoa e do novo contedor na capela de San Paio (Entrecruces), hai puntos de recollida nas parroquias de Sísamo, Noicela, Lema, Verdillo, Artes, Sofán, Rus, Goiáns, Cances, Rebordelos e Razo (2).

Aforro de emisións de CO2

Segundo o certificado histórico de xestión, ao longo do ano 2025 recolléronse no concello carballés un total de 15.635 quilos de aceite doméstico usado. "Esta correcta xestión evitou a contaminación potencial de máis de 17,1 millóns de litros de auga e, tras o seu procesamento e transformación en biocarburante, supuxo un aforro de emisións á atmosfera de 46,90 toneladas de CO₂", subliñan dende o goberno local.

A tendencia positiva mantense no presente exercicio. Entre xaneiro e maio de 2026, a cidadanía carballesa xa depositou 5.420 quilos de aceite nos colectores municipais, cunha media mensual superior aos 1.000 quilos (destacan febreiro, con 1.295 kg, e abril, con 1.360 kg).

O Concello ofrece, de xeito gratíto, funís adaptables ás botellas de plástico.

O Concello ofrece, de xeito gratíto, funís adaptables ás botellas de plástico. / Cedida

Co obxectivo de facilitar a separación na orixe e evitar que o aceite acabe polo sumidoiro —coa conseguinte contaminación do medio hídrico e os atascos nas redes de saneamento—, o Concello de Carballo lembra á veciñanza que ten á súa disposición funís adaptables ás botellas de plástico PET.

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As persoas interesadas poden solicitar o seu funil de xeito gratuíto, ata fin de existencias, no Departamento de Medio Ambiente do Concello de Carballo.

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