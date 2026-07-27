El mejor refugio para el calor está a una hora de Santiago y es gratis: tres piscinas rodeadas de un robledal centenario con merendero y rutas de senderismo

Cuando el calor se deja notar en Compostela, la morriña del mar se acentúa. Sin embargo, Galicia esconde numerosos rincones donde refrescarse sin necesidad de acudir a la costa.

Las playas fluviales son una buena alternativa para combatir las altas temperaturas y a una hora de Santiago existen varias. Entre ellas, destaca una joya especial que tiene todo lo que puede necesitarse para disfrutar de un agradable día de verano: hasta tres piscinas, merendero y la sombra natural de los robles centenarios que se alzan en la comarca del Ulla.

Allí, junto al río y al nivel de Monterroso, se encuentra el Área Recreativa de A Peneda, de la que se puede gozar totalmente gratis. El lugar resulta perfecto para pasar un día en familia o relajarse en solitario, lo que atrae a muchos santiagueses para pasear, darse un chapuzón o preparar su almuerzo en las barbacoas.

Así es el Área Recreativa de A Peneda, una playa fluvial llena de senderos e historia

El Área Recreativa de A Peneda es un precioso enclave situado en Lugo, a poca distancia del nacimiento del río Ulla. A su vera se ha construido este emplazamiento pensado para el ocio estival, que cuenta con dos piscinas municipales y una tercera fluvial creada a partir de una antigua presa.

Varias mesas de piedra perfectas para disfrutar de un pícnic salpican el paisaje, que está repleto de naturaleza, hórreos y antiguos molinos. Cruzando el río, hay varios puentes que invitan a explorar la zona, en la que también existe una pequeña cascada y servicios prácticos como baños, un bar y un restaurante.

Quienes no quieran mojarse en las aguas del Ulla o en las piscinas habilitadas por el Ayuntamiento, pueden aprovechar para pasear por el entorno. Algunos de los elementos que llaman la atención en él son las esculturas de granito, las balaustradas de piedra y los diversos detalles arqueológicos y etnográficos que enriquecen esta zona de ocio gratuita.

Así, pueden descubrirse hórreos, presas y hasta dos sarcófagos datados de la baja Edad Media. Los más pequeños pueden entretenerse en el parque infantil del complejo y, los más deportistas, hacer uso de la pista de tenis integrada junto al camping Monterroso.

Senderismo y naturaleza

Después de comer escuchando el murmullo del agua y descansar sobre la hierba, muchos optan por hacer un poco de senderismo.

La ruta que parte de esta playa fluvial es una senda muy recomendable si se desea aprovechar la escapada desde Santiago para hacer una caminata, ya que es sencilla y discurre por varios puntos de interés.

Se trata de la conocida como Pena do Corvo, de unos cinco kilómetros de longitud. El sendero atraviesa lugares como as Peneliñas y el robledal de Pedreira y es uno de los caminos favoritos de los vecinos para conectar con la naturaleza cuando sube el mercurio.